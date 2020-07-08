Пожары в Луганской области: устрашающие фото масштабного огня

Фото: ГСЧС

Лесные пожары в Луганской области пока не удалось остановить. Согласно последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), огонь уже уничтожил более 45 жилых домов. По предварительным данным, смертельный огонь уже унес жизни не менее 6 человек и еще минимум 9 человек госпитализированы в больницу.



Кроме того, борьбу с огнем сейчас ведут более 300 борцов с огнем и более 70 единиц специализированной техники.

Напомним, вчера, 6 июля в 13:21недалеко от села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. Утром 7 июля пожар был локализован. Но из-за порывистого ветра до 25 м/с и высокой температуры воздуха огонь стал распространяться и добрался до сел Смоляниново и Волчье Новоайдарского района, жителей этих населенных пунктов эвакуируют.

В 19:20 затушить пожар пытались 386 человек, а также задействовали 90 единиц техники. Также ГСЧС дополнительно привлекла 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Вечером во вторник огонь также распространился на 40 га Капитановского лесничества, недалеко от с. Капитаново Новоайдарского района.

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