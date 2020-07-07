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На Луганщине масштабный лесной пожар: начали эвакуацию жителей (ВИДЕО)

В Новоайдарском районе Луганской области горят десятки гектаров леса, опубликовано видео

сегодня, 17:51
Автор:

Таисия Ерохина
На Луганщине масштабный лесной пожар: начали эвакуацию жителей (ВИДЕО)

В Луганской области произошел масштабный лесной пожар. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Так, вчера, 6 июля в 13:21 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. Утром 7 июля пожар был локализован.

Однако из-за порывистого ветра до 25 м/с и высокую температуру воздуха (38 градусов тепла) произошло распространение пожара на с. Смоляниново и с. Волчье Новоайдарского района, жителей этих населенных пунктов эвакуируют.

Предварительно сообщается, что 1 человек погиб, еще 4 – госпитализированы в больницу.

Сообщается, что огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 14 жилых домов в с. Смоляниново.

По состоянию на 17:00 сегодня к тушению привлекли 361 человека и 85 единиц техники. При этом, на помощь прибыли спасатели из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также огнеборцы ликвидируют пожар вблизи с. Капитановое Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, где верховым пожаром охвачено 40 га.

Напомним, в Киеве произошел пожар возле аэропорта (видео).


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