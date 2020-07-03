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В Киеве произошел пожар возле аэропорта (ВИДЕО)

В Сети появилось видео пожара неподалеку аэропорта "Киев"

сегодня, 12:46
Автор:

Таисия Ерохина
В Киеве произошел пожар возле аэропорта (ВИДЕО)

В столице Украины произошел пожар неподалеку аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского. Видео с места событий опубликовано на Youtube-канале dtp.kiev.ua.

Сообщается, что огонь возник по адресу Воздухофлотский проспект, 66, что на въезде из Киева в сторону аэропорта в районе города Жуляны.

"Там гаражы, ресторан. Люди не могут попасть в аэропорт. Все перекрыто. Приехали пожарные. Там кислородные баллоны, могут сорваться", - описывается ситуация в сообщении.

На видео можно увидеть клубы дыма.


Добавим, что по данным Telegram-канала "Киевпастранс" из-за происшествия задерживаются маршруты троллейбусов №9 и 22 по просп. Воздухофлотский, 74, в обоих направлениях – они следуют от ул. Эрнеста к троллейбусному депо №3. Отмечается, что вижение перекрыто полицией из соображений безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве парень залез на поезд и загорелся. В полиции рассказали подробности инцидента на центральном вокзале в Киеве, где загорелся парень. В Сети опубликовано видео с места событий.


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