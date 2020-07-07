Пожар в Луганской области: уничтожены более 100 домов, погибли 6 человек

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Татьяна Веремеева
Пожар
в Луганской области уничтожил около 80 дачных домов и 30 жилых домов в с.
Смолянинове. Кроме того, по предварительным данным Министерства
внутренних дел (МВД), в результате пожара погибли шесть человек.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщают, что в
19:20 затушить пожар пытались 386 человек, а также задействовали 90 единиц
техники. Также ГСЧС дополнительно привлекла 37 автоцистерн и 220 человек из
Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Вечером во вторник огонь также распространился на 40 га Капитановского
лесничества, недалеко от с. Капитаново Новоайдарского района.
По словам главы МВД Арсена Авакова, тушить пожары направились 2 пожарных
самолета АН-32П ГСЧС Украины.
Полицейские эвакуируют людей из охваченных огнем регионов, а также
оказывают помощь пострадавшим.
Напомним, вчера, 6 июля в 13:21недалеко
от села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского
лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га.
Утром 7 июля пожар был локализован. Но из-за порывистого ветра до 25 м/с и
высокой температуры воздуха огонь стал распространяться и добрался до сел Смоляниново
и Волчье Новоайдарского района, жителей этих населенных пунктов эвакуируют.
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