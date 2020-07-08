Луганщина в огне: в эпицентр пожаров отправили сотни военных

Фото: ГСЧС

Тушить лесные пожары в Луганской области помогают военные. На помощь спасателям отправили 444 бойца. Среди них - военные медики. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Масштабные лесные пожары на Луганщине вспыхнули накануне. Огонь перебросился на местные села и дачные поселки. Особенно пострадал поселок Смоляниново, где пожар, по состоянию на утро, уничтожил 23 дома и множество хозяйственных строений. Также сгорели 80 дачных домиков в кооперативе "Волчье озеро".





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Своими силами спасателям справится с пожарам непросто, поэтому на помощь им отправили почти полтысячи военных.

"Количество военнослужащих, которых привлекли к ликвидации пожара, выросло до 444 человек. Также задействованы приблизительно 60 единиц техники, в том числе и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении Операции объединенных сил.

К тушению пожара не привлекали военных, которые стоят на передовой. На Луганщину приехали армейцы, которые сейчас находятся в тылу, а также военные пожарные подразделения и санитарные бригады.

При этом в штабе уверяют, что угрозы местному населению сейчас нет. А вот масштабы ущерба природе и местным жителям становятся все больше. Также в пресс-службе ООС отчитались об увеличении числа жертв пожара. Правда, точной цифры не назвали. Возможно, речь идет о последних данных, когда число погибших возросло до 6 человек. К слову, в утренней сводке ГСЧС говорится лишь о троих погибших.

Также ранее представитель уполномоченного ВР по правам человека на Донбассе Павел Лисянский сообщил о том, что количество пострадавших выросло до 28 человек.

"Их всех забрали в местную больницу. 17 из 28 - это дети. По словам врачей, они в стабильном состоянии. В тяжелом состоянии остается лишь мужчина 1962 года рождения, который с ожогами находится в реанимации", - написал Лисянский в Facebook.

Позже стало известно, что мужчина, который находился в реанимации, скончался около 3 часов ночи. Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за лесных пожаров на Луганщине развернули эвакуацию.

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