После аварии на «Ровноазоте» в Украине прогнозируют кислотные дожди: где именно

С вечера вторника, 20 июля, вся Украина обсуждает инцидент, произошедший на химическом заводе "Ровноазот". После того, как труба в одном из цехов потеряла герметичность, в атмосферу вырвалось облако с окисью азота, имеющее оранжевый цвет. Согласно информации Укргидрометцентра, это будет иметь некоторые последствия для погоды.



Синоптики прогнозируют кислотные дожди в Украине. Фото из открытых источников

Так, специалисты утверждают, что украинцам не стоит сеять панику — опасности для жизни или здоровья нет. Уровень диоксида и оксида азота в приближенных к Ровно населенным пунктам находится в норме или совсем немного превышает её, что также не является критически важным.

Однако азот все равно соединился с воздушными массами, которые благодаря спокойной, не особо ветренной погоде, не "ушли" далеко от места взрыва. И все же какая-то часть из выделенных веществ соединилась с водой в атмосфере.

Метеорологи сообщают, что в отдельных населенных пунктах Ровненской области прошли подкисленные дожди. По мнению специалистов, подобное вряд ли повторится, при этом рисковать ходить во время осадков без зонта все же не рекомендуют.





Согласно информации одесского сайта "ЭйтНьюз", следующие два дня в Украине ожидаются порывы ветра в южно-восточном направлении. Это значит, что вероятность подкисленных дождей ожидает жителей Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и, собственно, Одесской области.

С учетом того, что в ближайшие несколько дней украинцы встретятся с облачной и дождевой погодой, следует быть внимательнее и не оставлять зонтик, если собрались выйти из дому.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в каких регионах Украины в среду, 21 июля, ожидается значительное похолодание. Подробности — в нашем материале.

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