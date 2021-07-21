Погода 21 июля: где больше всего похолодает

Всю территорию Украины сегодня накроют дожди. В западных областях нашей страны дождь с грозой начался уже ночью, а утром и днем 21 июля сильный дождь с грозой ожидается в северных и центральных областях, а на юге страны возможен еще и град. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



Прогноз погоды на 21 июля. Фото из открытых источников

Температура воздуха ночью опустится до 13-18 градусов тепла. Днем столбики термометров будут на уровне 19-24 градусов тепла. В юго-восточной части страны будет теплее всего – ночью до 20-25 градусов, а днем — 28-33 градуса тепла.

Синоптик Наталка Диденко отмечает, что даже в Одесской и Николаевской областях уже начнет меняться воздух в сторону более свежего. Однако, по ее словам, жара еще задержится на востоке, а также в Днепропетровской, Херсонской областях, в Крыму и юго-востоке – там сегодня ожидается до 34 градуса тепла. Но уже 22-го июля жара спадет и там.

Напомним, исследователи выяснили, как же украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов ответили, что планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький процент.

Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку. Стало известно, крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория предназначаться для изучения Солнца.

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