Где этим летом будут отдыхать украинцы: опрос

Киевский международный институт социологии провел опрос среди жителей нашей страны и выяснил, как же украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать отдыхать. Всего было опрошено 2007 респондентов из 108 населенных пунктов.

Где отдыхают украинцы - фото: из открытых источников

В ходе опроса, 48% респондентов ответили, что планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький процент.

Также украинцам был задан вопрос о том, куда конкретно они планируют ехать или же ездят в отпуск ежегодно. Самым популярным среди жителей страны оказался отдых в Карпатах. Из всех опрошенных, 18% выбрали именно этот курорт.



На втором месте оказался отдых на дачах или же загородных домах. Из 2000 человек 11,3% отметили, что свой отпуск будут проводить именно так.

Третью позицию заняли поездки за границу. Всего 9,2% респондентов будут уезжать на отдых в различные страны мира. К слову, отпуск за границей планируют больше жители сел, нежели городов.

Также в рейтинге оказался и Крым. Однако он на последней позиции в этом рейтинге. В этом году в Крым планирует отправиться лишь 1% из всех опрошенных.

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