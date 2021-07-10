logo
Русский Українська

BTC/USD

33432.78

ETH/USD

2088.90

LTC/USD

131.30

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Где этим летом будут отдыхать украинцы: опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Где этим летом будут отдыхать украинцы: опрос

Жители Украины рассказали, где намерены провести свои отпуска

сегодня, 20:43
Автор:

Мокрик Анастасия

Киевский международный институт социологии провел опрос среди жителей нашей страны и выяснил, как же украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать отдыхать. Всего было опрошено 2007 респондентов из 108 населенных пунктов. 

Где этим летом будут отдыхать украинцы: опрос

Где отдыхают украинцы - фото: из открытых источников

В ходе опроса, 48% респондентов ответили, что планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький процент. 

Также украинцам был задан вопрос о том, куда конкретно они планируют ехать или же ездят в отпуск ежегодно. Самым популярным среди жителей страны оказался отдых в Карпатах. Из всех опрошенных, 18% выбрали именно этот курорт. 

На втором месте оказался отдых на дачах или же загородных домах. Из 2000 человек 11,3% отметили, что свой отпуск будут проводить именно так. 

Третью позицию заняли поездки за границу. Всего 9,2% респондентов будут уезжать на отдых в различные страны мира.  К слову, отпуск за границей планируют больше жители сел, нежели городов. 

Также в рейтинге оказался и Крым. Однако он на последней позиции в этом рейтинге. В этом году в Крым планирует отправиться лишь 1% из всех опрошенных. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что ранее в Украине был введен новый вид отпуска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.  Также издание сообщало о том, что украинцам напомнили правила выезда с детьми на отдых за границу


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1049&page=1
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ