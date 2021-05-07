В Украине вводят новый вид отпуска

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Ольга Чародий
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который
предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца в уходе за
ребенком — теперь отпуск при рождении может брать любой из родителей. Об этом
сообщает Офис президента.
Новый вид одноразового отпуска (фото из открытых источников)
Документ был принят Верховной Радой 15 апреля 2021 года и
устраняет пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.
Вводится также новый вид одноразового отпуска
продолжительностью до 14 календарных дней — при рождении ребенка. Он
оплачивается работодателем и предоставляется кому-то одному: отцу либо другому
совершеннолетнему родственнику, который фактически ухаживает. А отпуск по уходу
за ребенком до достижения им трехлетнего возраста теперь может брать любой из
родителей.
Кроме того, если у ребенка есть только мать или отец, право на декрет будет предоставляться и другим родственникам ребенка — бабушке, дедушке. Также человек сможет взять небольшой отпуск на 14 дней при рождении ребенка. Оплачиваться мини-декрет за счет работодателя.
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