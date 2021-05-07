В Украине вводят новый вид отпуска

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком — теперь отпуск при рождении может брать любой из родителей. Об этом сообщает Офис президента.

Новый вид одноразового отпуска (фото из открытых источников)

Документ был принят Верховной Радой 15 апреля 2021 года и устраняет пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Вводится также новый вид одноразового отпуска продолжительностью до 14 календарных дней — при рождении ребенка. Он оплачивается работодателем и предоставляется кому-то одному: отцу либо другому совершеннолетнему родственнику, который фактически ухаживает. А отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста теперь может брать любой из родителей.

Напомним, у краинские мужчины смогут брать декретный отпуск. Соответствующий законопроект был одобрен во втором чтении в Верховной Раде. Такой отпуск сможет получить как отец ребенка, который находится в официальном браке с мамой новорожденного, так и неженатый мужчина, если он живет вместе с семьей и является биологическим отцом. Декретный отпуск может длиться максимум три года. В Раде считают, что данный документ поможет устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчин на отпуск по уходу за ребенком, и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Кроме того, если у ребенка есть только мать или отец, право на декрет будет предоставляться и другим родственникам ребенка — бабушке, дедушке. Также человек сможет взять небольшой отпуск на 14 дней при рождении ребенка. Оплачиваться мини-декрет за счет работодателя.

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