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В Украине вводят новый вид отпуска

Вводится также новый вид одноразового отпуска продолжительностью до 14 календарных дней

сегодня, 01:03
Автор:

Ольга Чародий

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком — теперь отпуск при рождении может брать любой из родителей. Об этом сообщает Офис президента.

В Украине вводят новый вид отпуска

Новый вид одноразового отпуска (фото из открытых источников)

Документ был принят Верховной Радой 15 апреля 2021 года и устраняет пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Вводится также новый вид одноразового отпуска продолжительностью до 14 календарных дней — при рождении ребенка. Он оплачивается работодателем и предоставляется кому-то одному: отцу либо другому совершеннолетнему родственнику, который фактически ухаживает. А отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста теперь может брать любой из родителей.

 Напомним, украинские мужчины смогут брать декретный отпуск. Соответствующий законопроект был одобрен во втором чтении в Верховной Раде. Такой отпуск сможет получить как отец ребенка, который находится в официальном браке с мамой новорожденного, так и неженатый мужчина, если он живет вместе с семьей и является биологическим отцом. Декретный отпуск может длиться максимум три года. В Раде считают, что данный документ поможет устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчин на отпуск по уходу за ребенком, и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Кроме того, если у ребенка есть только мать или отец, право на декрет будет предоставляться и другим родственникам ребенка — бабушке, дедушке. Также человек сможет взять небольшой отпуск на 14 дней при рождении ребенка. Оплачиваться мини-декрет за счет работодателя.



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Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-pidpisav-zakon-sho-zabezpechuye-rivni-prava-m-68301
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