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Стоит ли украинцам планировать летний отпуск на фоне пандемии

Существует три сценария развития событий, которые могут ждать нас летом

сегодня, 21:30
Автор:

Кириєнко Анна

Значительная часть украинцев уже мечтает об отпуске, море и приключениях. Однако возникает вопрос, смогут ли украинцы свободно путешествовать этим летом. Ответ дает вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН.

Стоит ли украинцам планировать летний отпуск на фоне пандемии

Что ожидать от пандемии COVID-19 летом в Украине. Фото: vfokuse.org

Специалист сообщил, что сейчас существует три сценария развития событий.

Первый — худший, когда карантин продолжат в большинстве стран мира. В таком случае спланировать какую-то грандиозную поездку за границу будет трудно. Однако вице-премьер сообщает, что украинцы точно смогут полететь в Турцию, Кипр, Черногорию, Хорватию, Тунис, Болгарию, Грузию и Албанию.

Второй сценарий предполагает снижение уровня заболеваемости в Украине. Это соответственно предоставит большие возможности. Другие страны будут более благосклонно относиться к нашим туристам и сократят требования для въезжающих.

Третий сценарий связан с информацией западных изданий, в которых говорится о том, что Украина проведет массовую вакцинацию только через два года.

Ольга Стефанишина сообщает, что этот сценарий вымышленный, поскольку Украина сделает прививки гражданам раньше. Проблемы с вакцинацией в Украине не будет.

"Мы говорим о том, что вакцины в Украине будут уже весной этого года точно, возможно, и раньше", — пояснила Стефанишина.

Напомним, что записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине можно будет онлайн. Об этом подробнее читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что возле Верховной Рады Украины собрался многочисленный митинг. Участники акции требуют отказаться от начала массовой вакцинации против коронавируса, а также остановить рассмотрение одного из законопроектов, предусматривающий начало прививок. Об акции протеста читайте здесь.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/ne-sekret-scho-vakcinaciya-ce-noviy-bezviz-interv-yu-z-viceprem-yerkoyu-olgoyu-stefanishinoyu-1719565.html
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