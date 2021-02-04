Стоит ли украинцам планировать летний отпуск на фоне пандемии

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Кириєнко Анна
Значительная часть украинцев уже мечтает об отпуске, море и приключениях. Однако возникает вопрос, смогут ли украинцы свободно путешествовать этим летом. Ответ дает вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН.
Что ожидать от пандемии COVID-19 летом в Украине. Фото: vfokuse.org
Специалист сообщил, что сейчас существует три сценария развития событий.
Первый — худший, когда карантин продолжат в большинстве стран мира. В таком случае спланировать какую-то грандиозную поездку за границу будет трудно. Однако вице-премьер сообщает, что украинцы точно смогут полететь в Турцию, Кипр, Черногорию, Хорватию, Тунис, Болгарию, Грузию и Албанию.
Второй сценарий предполагает снижение уровня заболеваемости в Украине. Это соответственно предоставит большие возможности. Другие страны будут более благосклонно относиться к нашим туристам и сократят требования для въезжающих.
Третий сценарий связан с информацией западных изданий, в которых говорится о том, что Украина проведет массовую вакцинацию только через два года.
Ольга Стефанишина сообщает, что этот сценарий вымышленный, поскольку Украина сделает прививки гражданам раньше. Проблемы с вакцинацией в Украине не будет.
Напомним, что записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине можно будет онлайн. Об этом подробнее читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что возле Верховной Рады Украины собрался многочисленный митинг. Участники акции требуют отказаться от начала массовой вакцинации против коронавируса, а также остановить рассмотрение одного из законопроектов, предусматривающий начало прививок. Об акции протеста читайте здесь.
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