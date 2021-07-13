Стихии и жара до 40°: синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета

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Лиля Воробьева
В Украине до конца лета будет жаркая погода, местами с мощными грозами. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в интервью изданию "Сегодня".
Прогноз погоды в Украине (фото: 24 канал)
Синоптик сообщил, что во второй половине июля в Украине будет жарко. Днем температурный столбик поднимется до 35 градусов в тени, а в южных и восточных областях — даже до 40.
Леонид Горбань сообщил, что июль закончится месяц теплой комфортной погодой, однако вновь с дождями.
По информации синоптика, последний месяц лета будет совсем другим. В августе — практически без осадков, а вот солнца будет достаточно.
Кроме этого, Леонид Горбань заявил, что накануне Дня Независимости в стране вновь станет жарко до 26... 28 градусов. По его словам, нынешнее лето закончится проливным дождем.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что где 13 июля будет жарко. Сегодня на большей части территории Украины ожидается жаркая погода без осадков. Кратковременные дожди с грозами возможны в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях.
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