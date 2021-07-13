Стихии и жара до 40°: синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета

В Украине до конца лета будет жаркая погода, местами с мощными грозами. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в интервью изданию "Сегодня".

Прогноз погоды в Украине (фото: 24 канал)

Синоптик сообщил, что во второй половине июля в Украине будет жарко. Днем температурный столбик поднимется до 35 градусов в тени, а в южных и восточных областях — даже до 40.

"Затем украинцев ждет удар стихии. Он начнется с мощных ливней. В течение двух дней, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без урагана и града. Через три дня — с 25 по 27 июля — возможна стихия. Затем дождей будет меньше, а температура поднимется выше: днем — 29-31 градусов тепла", — рассказал синоптик.

Леонид Горбань сообщил, что июль закончится месяц теплой комфортной погодой, однако вновь с дождями.

Какой будет погода в августе?

По информации синоптика, последний месяц лета будет совсем другим. В августе — практически без осадков, а вот солнца будет достаточно.

"К середине августа днем будет около 40, а на небе не будет ни одного облака. Во второй половине месяца ненадолго почувствуется осень, температура на несколько дней резко опустится до 20 ... 22 градусов", — продолжил синоптик.

Кроме этого, Леонид Горбань заявил, что накануне Дня Независимости в стране вновь станет жарко до 26... 28 градусов. По его словам, нынешнее лето закончится проливным дождем.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что где 13 июля будет жарко. Сегодня на большей части территории Украины ожидается жаркая погода без осадков. Кратковременные дожди с грозами возможны в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях.

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