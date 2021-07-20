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Главная Новости Общество происшествия На заводе "Ровноазот" возле Луцка произошел взрыв: что случилось (ВИДЕО)
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На заводе "Ровноазот" возле Луцка произошел взрыв: что случилось (ВИДЕО)

По предварительной информации, взрыв произошел на агрегате производства азотной кислоты

сегодня, 19:22
Автор:

Лиля Воробьева

На заводе "Ривнеазот", который находится в шестидесяти километрах от областного центра Волынской области — Луцка, произошел взрыв. Об этом сообщают в сети очевидцы и местные СМИ.

На заводе "Ровноазот" возле Луцка произошел взрыв: что случилось (ВИДЕО)

ЧП произошло на заводе "Ривнеазот" (фото из открытых источников)

Стало известно, что официально информация не подтверждена. Но люди в социальной сети, в частности в заметке tipove_rivne в Instagram, местные жители сообщают, что несильный взрыв произошел на промышленном предприятии "Ривнеазот".

По предварительной информации, которая  имеется на это  время, взрыв произошел в агрегате, где производят азотную кислоту. После этого в небо поднялась туча окиси азота.

Свидетели чрезвычайного происшествия активно публикуют фото и видео с места происшествия.

Пока нет информации о пострадавших людей при взрыве.

На заводе ”Ровноазот” возле Луцка произошел взрыв: что случилось (ВИДЕО) - фото 2

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что человек хотел подорвать один из объектов "Ровнооблводоканала". Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Одесской области, который подозревается в планировании взрыва на одном из объектов "Ровнооблводоканал". В результате около половины города могло остаться без воды.


В СБУ отмечают, что человек связался с представителями ФСБ и сам предложил им осуществить противоправные действия. После этого он стал собирать и передавать ФСБ подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Силовики сообщают, что человек также заявлял о готовности убивать украинских военных, участвующих в ООС. Мужчину задержали, когда он закладывал взрывчатку на одном из объектов водоканала в Киеве. Если бы действиям подозреваемого не предотвратили, то около 50% жителей города могли остаться без водоснабжения.

 


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Источник: https://www.facebook.com/100002730604403/videos/522869948764836/
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Обусуждения

Роман

сегодня, 18:31

Рівень журналістики - нуль. Завод в 10 км від Рівного, але в заголовку пишуть "возле Луцка". Чого образу не біля Полтави чи Києва..

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