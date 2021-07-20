На заводе "Ровноазот" возле Луцка произошел взрыв: что случилось (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
На заводе "Ривнеазот", который находится в шестидесяти километрах от областного центра Волынской области — Луцка, произошел взрыв. Об этом сообщают в сети очевидцы и местные СМИ.
ЧП произошло на заводе "Ривнеазот" (фото из открытых источников)
Стало известно, что официально информация не подтверждена. Но люди в социальной сети, в частности в заметке tipove_rivne в Instagram, местные жители сообщают, что несильный взрыв произошел на промышленном предприятии "Ривнеазот".
По предварительной информации, которая имеется на это время, взрыв произошел в агрегате, где производят азотную кислоту. После этого в небо поднялась туча окиси азота.
Свидетели чрезвычайного происшествия активно публикуют фото и видео с места происшествия.
Пока нет информации о пострадавших людей при взрыве.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что человек хотел подорвать один из объектов "Ровнооблводоканала". Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Одесской области, который подозревается в планировании взрыва на одном из объектов "Ровнооблводоканал". В результате около половины города могло остаться без воды.
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Роман
сегодня, 18:31
Рівень журналістики - нуль. Завод в 10 км від Рівного, але в заголовку пишуть "возле Луцка". Чого образу не біля Полтави чи Києва..