На заводе "Ровноазот" возле Луцка произошел взрыв: что случилось (ВИДЕО)

На заводе "Ривнеазот", который находится в шестидесяти километрах от областного центра Волынской области — Луцка, произошел взрыв. Об этом сообщают в сети очевидцы и местные СМИ.

ЧП произошло на заводе "Ривнеазот" (фото из открытых источников)

Стало известно, что официально информация не подтверждена. Но люди в социальной сети, в частности в заметке tipove_rivne в Instagram, местные жители сообщают, что несильный взрыв произошел на промышленном предприятии "Ривнеазот".

По предварительной информации, которая имеется на это время, взрыв произошел в агрегате, где производят азотную кислоту. После этого в небо поднялась туча окиси азота.

Свидетели чрезвычайного происшествия активно публикуют фото и видео с места происшествия.

Пока нет информации о пострадавших людей при взрыве.





Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что человек хотел подорвать один из объектов "Ровнооблводоканала". Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Одесской области, который подозревается в планировании взрыва на одном из объектов "Ровнооблводоканал". В результате около половины города могло остаться без воды.

В СБУ отмечают, что человек связался с представителями ФСБ и сам предложил им осуществить противоправные действия. После этого он стал собирать и передавать ФСБ подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Силовики сообщают, что человек также заявлял о готовности убивать украинских военных, участвующих в ООС. Мужчину задержали, когда он закладывал взрывчатку на одном из объектов водоканала в Киеве. Если бы действиям подозреваемого не предотвратили, то около 50% жителей города могли остаться без водоснабжения.





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