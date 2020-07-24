Полтавского террориста ищут с помощью авиации

В Полтавской области продолжается спецоперация по поимке Романа Скрипника, который вчера утром, убегая от полиции из-за угона авто, захватил заложников и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на главного специалиста отдела коммуникации полиции Полтавской области Полину Ларину.

Известно, что преступник может скрываться в полях и лесополосах Полтавской области. Ищут его с помощью собак, спецтехники и даже привлекли авиацию. На вопрос о том, вооружен ли мужчина и представляет ли опасность для людей, Ларина не ответила.

В отношении Скрипника уже открыли несколько уголовных производств по статьям “Захват работника правоохранительного органа как заложника”, “Незаконное обращение с боеприпасом” и “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”. Санкции предусматривают до 15 лет тюрьмы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вчера утром общественность всколыхнула новость о еще одном захвате заложников. На этот раз события разворачивались в Полтаве, где 32-летний местный житель Роман Скрипник, пытаясь сбежать от копов после угона авто, достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. Вскоре произошел обмен: первого заложника Скрипник отпустил, а вместо него взял полковника Виталия Шияна и уехал с ним на полицейском ВАЗ-2115 в направлении Киева.

Единственным требованием захватчика было освобождение его от уголовной ответственности. Скрипник был неоднократно судим за торговлю наркотиками, мошенничество, кражи и прочие преступления и очень не хотел попасть за решетку снова. Впрочем, в полиции сразу заявили, что его требования невыполнимы - переговоры вел сам заложник Виталий Шиян. По состоянию на 15:00 преступник отпустил полковника, а сам скрылся в лесу Решетиловского района.

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