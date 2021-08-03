Подросток, убивший 6-летнюю Мирославу на Харьковщине, был пьян: новые жуткие подробности трагедии

13-летний житель Харьковщины, который лишил жизни свою маленькую соседку, 6-летнюю Мирославу Третьяк, признался в совершенном преступлении. Кроме того, следствие установило, что в момент убийства он был пьян, а девочку убил кирпичом. Информация об этом публикуется в постановлении Волчанского районного суда и была обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.

Мирослава Третьяк (фото из открытых источников)

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подросток, как указано в документе, "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес Мирославе не менее 10 ударов тупым твердым предметом (предположительно кирпичом) в область головы".

Уже позже представители следствия нашли и вещественные доказательства — куски кирпича, средство для стирки и влажную одежду. Все это было в заброшенном здании и в квартире парня.

По словам Вики, подружки покойной Мирославы, Богдан забрал девочку, предложив пойти вместе и нарвать яблок. Назад Мирослава уже не вернулась, хотя обещала прийти и продолжить игру.

Подозреваемый на судебном заседании признался в том, что сильно избил свою маленькую соседку. Хладнокровно оставил ее без сознания в заброшенном доме и пошел домой.

Сейчас 13-летний подросток по решению суда находится в приемнике-распределителе для детей.

Убийство Мирослава Третьяк: что известно?

28 июля, ночью, в поселке городского типа Старый Салтов Харьковской области нашли бездыханное тело Мирославы Третьяк, которая пошла на прогулку и не вернулась.



Родственники, убитой в Старом Салтове шестилетней Мирославы Третьяк, рассказали, что с подозреваемым, 13-летним подростком семья знакома давно. Парень проживает с семьей по соседству — на первом этаже жилого дома. По их словам, Богдана часто видели на прогулках с детьми. Семья убитого ребенка даже жаловалась родителям парня, детям необходимо играть отдельно через большую разницу в возрасте.

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