Под Киевом расстреляли бизнесмена на глазах у его 7-летнего сына

На днях в Киевской области неизвестные расстреляли 44-летнего предпринимателя - вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. “Факты” сообщают о том, что трагедия произошла на глазах у 7-летнего сына жертвы.

По информации издания, Плекан с сыном направлялись на дачу в Бориспольский район, но у железнодорожного переезда из кустов выбежали киллеры, которые обстреляли авто бизнесмена из автоматов. Будучи тяжело раненным, Плекан пытался увезти сына: свернул в поле, проехал около 300 метров и позвонил жене. Однако киллеры авто догнали. Мальчика отпустили, в мужчину же выпустили минимум четыре пули - спасти его не удалось. Жена погибшего говорит, что ее мужу неоднократно угрожали. Сейчас проводится расследование.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вчера утром общественность всколыхнула новость о еще одном захвате заложников. На этот раз события разворачивались в Полтаве, где 32-летний местный житель Роман Скрипник, пытаясь сбежать от копов после угона авто, достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. Вскоре произошел обмен: первого заложника Скрипник отпустил, а вместо него взял полковника Виталия Шияна и уехал с ним на полицейском ВАЗ-2115 в направлении Киева.

Единственным требованием захватчика было освобождение его от уголовной ответственности. Скрипник был неоднократно судим за торговлю наркотиками, мошенничество, кражи и прочие преступления и очень не хотел попасть за решетку снова. Впрочем, в полиции сразу заявили, что его требования невыполнимы - переговоры вел сам заложник Виталий Шиян.

По состоянию на 15:00 преступник отпустил полковника, а сам скрылся в лесу Решетиловского района. Скрипник до сих пор находится в бегах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!