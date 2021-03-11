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Главная Новости Общество происшествия В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
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В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Синоптики объявили желтый уровень опасности

сегодня, 15:35
Автор:

Лиза Снисар

Украинский гидрометцентр сообщил, что в пятницу, 12 марта, в большинстве областей Украины ожидаются сильные порывы ветра. Из-за непогоды синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении гидрометцентра на странице в Facebook.

В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Украине ожидается ухудшение погоды - фото из открытых источников

Отмечается, что порывы ветра до 20 метров в секунду завтра ожидаются ночью на западе, а утром и днем в остальных областях, кроме восточных. На дорогах страны, кроме юго-восточной части, возможна гололедица.

В Карпатах синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду, а также метель и значительный снег ночью. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень опасности.

В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра - фото 2

Напомним, что ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в Украине на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды из-за весеннего потепления. В связи с этим в Волынской области возможны подтопления сельскохозяйственных участков, дворов и домов. Также в службе добавили, что ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,7 метра.

Напомним, что ранее синоптики сообщали, что в Украине средняя месячная температура в марте предполагается на уровне от 0 до 6 градусов тепла. В Крыму показатель достигает 3 градусов с отметкой "плюс". По данным синоптиков, такие градусы близки к средним многолетним значениям. Тогда как количество осадков в марте составит 26-50 мм. В частности, в горных районах этот показатель равен 40-85 мм. Отмечается, что эти значения также находятся в пределах нормы.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Укрзализныце рассказали, как непогода в Украине повлияет на расписание поездов. По словам экспертов, несмотря на то, какую погоду спрогнозировали синоптики, железная дорога является наиболее безопасным видом транспорта в любых погодных условиях. 


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Источник: https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2840847079500205
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