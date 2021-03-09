На западной Украине объявили желтый уровень опасности из-за оттепели

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Лиза Снисар
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в Украине 9 марта на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды из-за весеннего потепления. В связи с этим в Волынской области возможны подтопления сельскохозяйственных участков, дворов и домов, говорится на сайте ГСЧС.
Погода на западе Украины - фото из открытых источников
Также в службе добавили, что ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,7 метра.
Напомним, что ранее синоптики сообщали, что в Украине средняя месячная температура в марте предполагается на уровне от 0 до 6 градусов тепла. В Крыму показатель достигает 3 градусов с отметкой "плюс". По данным синоптиков, такие градусы близки к средним многолетним значениям. Тогда как количество осадков в марте составит 26-50 мм. В частности, в горных районах этот показатель равен 40-85 мм. Отмечается, что эти значения также находятся в пределах нормы.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Укрзализныце рассказали, как непогода в Украине повлияет на расписание поездов. По словам экспертов, несмотря на то, какую погоду спрогнозировали синоптики, железная дорога является наиболее безопасным видом транспорта в таких погодных условиях. В пресс-службе "УЗ" отметили, что в компании приложат всевозможных усилий, чтобы обеспечить достаточное количество пассажирских мест, и в случае необходимости оно будет увеличено. В "УЗ" также подчеркнули, что в данный момент сотрудники железной дороги продолжают работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега, в том числе железнодорожных вокзалов и станций.
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