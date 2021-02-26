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Какой будет погода в марте: появился прогноз Укргидрометцентра

Гидрометеорологи рассказали, ожидать ли украинцам какие-то погодные аномалии в начале весны

сегодня, 14:49
Автор:

Таисия Ерохина

В этом году погода в марте в Украине не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, что в предыдущие годы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в марте: появился прогноз Укргидрометцентра

Погода в марте. Фото из открытых источников

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне от 0 до 6 градусов тепла. В Крыму показатель достигает 3 градусов с отметкой "плюс". По данным синоптиков, такие градусы близки к средним многолетним значениям.

Тогда как количество осадков в марте составит 26-50 мм. В частности, в горных районах этот показатель равен 40-85 мм. Отмечается, что эти значения также находятся в пределах нормы.

Согласно климатическими особенностям, в марте абсолютный минимум температуры воздуха сейчас составляет 22-37 градусов мороза, а на юге Украины — 11-27 градусов мороза. А вот абсолютный максимум температуры определен на уровне 16-29 градусов с отметкой "плюс".

Напомним, синоптик рассказала, какой погодой февраль порадует напоследок украинцев. Так, февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром. Холодный атмосферный фронт, который сейчас находится над Польшей и Германией, придет к Украине уже ближайшей ночью. Поэтому в субботу и воскресенье вероятны осадки — дождь и местами мокрый снег. Однако они будут периодическими и преимущественно небольшими.

Как сообщалось, сегодня, 26 февраля, православные христиане почитают память преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). Он является покровителем семьи и спасителем от греховной страсти. В этот день украинцы узнают, какой будет погода весной, с помощью нескольких народных примет.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/monthly_and_season_forecast/
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