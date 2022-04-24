Оккупанты обстреляли из артиллерии Сумскую область: повреждены дома

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Светлана Шкурупий
От
вражеских обстрелов, 23 апреля, пострадала Сумская область. Оккупанты попали в
психоневрологический интернат в селе Атинское и повредили несколько жилых
домов. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий
Живицкий.
Обстрел в Сумской области / Фото: Дмитрий Живицкий
По
его словам, российские захватчики использовали артиллерию, в результате атаки в
интернате выбило все окна и двери. Но, к счастью, обошлось без жертв и
пострадавших.
Также
оккупанты повредили жилые дома в с. Бояро-Лежачи в Сумской области. Обошлось
без жертв.
Глава
Сумской ОВА обратился к жителям и в очередной раз попросил, чтобы они проявляли
осторожность и бдительность, особенно, на эти выходные, потому что противник
может совершать разного рода провокации.
"Помните,
что война продолжается, а мы с вами – приграничная область", – подчеркнул Дмитрий
Живицкий.
Напомним,
что в Сумском регионе российские захватчики замучили более 100 мирных жителей. А
перенесшие оккупацию люди страдают от серьезных психологических травм. Оккупанты
обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов и гранатометов.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что российские оккупанты продолжают
попытки захвата многих украинских городов, но наши бойцы держат оборону и
уничтожают армию противника. Советник Офиса президента Алексей Арестович
отметил, что в Сумской области было разгромлено элитное подразделение
Российской Федерации.
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также, что в районе Глухова (Сумская область) украинские военнослужащие
уничтожили 15 вражеских танков Т-72, применив протитанковий ракетний комплекс
"Javelin".
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