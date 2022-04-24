Оккупанты обстреляли из артиллерии Сумскую область: повреждены дома

От вражеских обстрелов, 23 апреля, пострадала Сумская область. Оккупанты попали в психоневрологический интернат в селе Атинское и повредили несколько жилых домов. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Обстрел в Сумской области / Фото: Дмитрий Живицкий

По его словам, российские захватчики использовали артиллерию, в результате атаки в интернате выбило все окна и двери. Но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Также оккупанты повредили жилые дома в с. Бояро-Лежачи в Сумской области. Обошлось без жертв.

Глава Сумской ОВА обратился к жителям и в очередной раз попросил, чтобы они проявляли осторожность и бдительность, особенно, на эти выходные, потому что противник может совершать разного рода провокации.

"Помните, что война продолжается, а мы с вами – приграничная область", – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Напомним, что в Сумском регионе российские захватчики замучили более 100 мирных жителей. А перенесшие оккупацию люди страдают от серьезных психологических травм. Оккупанты обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов и гранатометов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российские оккупанты продолжают попытки захвата многих украинских городов, но наши бойцы держат оборону и уничтожают армию противника. Советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в Сумской области было разгромлено элитное подразделение Российской Федерации.

Читайте также, что в районе Глухова (Сумская область) украинские военнослужащие уничтожили 15 вражеских танков Т-72, применив протитанковий ракетний комплекс "Javelin".

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