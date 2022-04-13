Со связанными руками, со следами пыток: в Сумской области убито более 100 мирных жителей

В Сумском регионе российские захватчики замучили более 100 мирных жителей. Перенесшие оккупацию жители страдают от серьезных психологических травм.

Разрушенная Сумщина (фото t me u_now)

Об этом заявил во время брифинга глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Как отметил чиновник, немалое количество людей считается пропавшим без вести, в эти дни их ищут. Есть и жители региона, которые находятся в плену у захватчиков. Вместе с тем, более 100 обнаруженных сумчан нашли со следами пыток

"Погибли более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела — со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин неизвестно", — сказал он.

Руководитель Сумской ОВА добавил, что в местных медицинских учреждениях находится немало раненых, большое количество жителей, получивших ранения, находятся в медицинских учреждениях соседних областей.

"Очень серьезная психологическая травма у тех, кто перенес оккупацию, у людей, через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники. Оккупанты обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов, гранатометов по мирным жителям, по старикам с детьми. Наши люди на болотах прятались, на сельхозпредприятиях, в силосных ямах. Это был террор и ужас, который чинили россияне у нас в регионе", — добавил Дмитрий Живицкий.

Отметим, что сайт "Комментарии" информировал о том, что ВСУ идут в контрнаступление на Херсонщине – разведка Великобритании . Вооруженные силы Украины ушли в контрнаступление в Херсонской области. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала разведка Великобритании на своей странице в Твиттере.

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