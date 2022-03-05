В Сумской области разгромили элитное подразделение России

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Российские
оккупанты продолжают попытки захвата многих украинских городов, но наши бойцы
держат оборону и уничтожают армию противника. Во время брифинга советник Офиса
президента Алексей Арестович отметил, что в Сумской области было разгромлено
элитное подразделение России.
В Сумской области уничтожено элитной подразделение РФ (фото из открытых источников)
"На
Сумщине наступало элитное подразделение оккупантов, которое уже похоронено на
ее полях. Это сделали сумчане", — отметил он.
Также
советник ОФ подчеркнул, что в Сумской области российским военнослужащим удалось
захватить всего один город — Тростянец.
Отмечается, что обостренной ситуация остается возле Киева, там в Буче и Гостомеле продолжаются уличные бои. Еще обстрелы не прекращаются в Харькове, Чернигове и Ахтырке (Сумская область).
Напомним,
что в Ахтырке на Сумщине нет отопления и электроэнергии, также российские
войска бомбят Сумы. Такое заявление 3 марта сделал глава Сумской ОГА Дмитрий
Живицкий в своем Telegram-канале. Российские военные, по его словам, продолжали
бомбить Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин, уничтожая мирное население.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что мэр Конотопа (Сумская область)
Артем Семенихин рассказал, что провел переговоры с противником. Они договорились,
что смены власти в городе не будет и что флаг Украины будет оставаться на
месте. В свою очередь силы самобороны не будут отрывать огонь и не будет
ответного огня от оккупантов. При этом россияне пообещали, что новая военная
техника не будет заходить в Конотоп.
Читайте
также, что в Сумской области смелый мужчина на автомобиле пытался остановить
колонну вражеской техники, но противник его переехал.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости