В Сумской области разгромили элитное подразделение России



















Российские оккупанты продолжают попытки захвата многих украинских городов, но наши бойцы держат оборону и уничтожают армию противника. Во время брифинга советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в Сумской области было разгромлено элитное подразделение России.

В Сумской области уничтожено элитной подразделение РФ (фото из открытых источников)

"На Сумщине наступало элитное подразделение оккупантов, которое уже похоронено на ее полях. Это сделали сумчане", — отметил он.

Также советник ОФ подчеркнул, что в Сумской области российским военнослужащим удалось захватить всего один город — Тростянец.

Отмечается, что обостренной ситуация остается возле Киева, там в Буче и Гостомеле продолжаются уличные бои. Еще обстрелы не прекращаются в Харькове, Чернигове и Ахтырке (Сумская область).

Напомним, что в Ахтырке на Сумщине нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы. Такое заявление 3 марта сделал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале. Российские военные, по его словам, продолжали бомбить Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин, уничтожая мирное население.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мэр Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин рассказал, что провел переговоры с противником. Они договорились, что смены власти в городе не будет и что флаг Украины будет оставаться на месте. В свою очередь силы самобороны не будут отрывать огонь и не будет ответного огня от оккупантов. При этом россияне пообещали, что новая военная техника не будет заходить в Конотоп.

Читайте также, что в Сумской области смелый мужчина на автомобиле пытался остановить колонну вражеской техники, но противник его переехал.

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