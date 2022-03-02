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На Сумщине прошли переговоры с россиянами: о чем договорились

Россияне пообещали не вводить войска в Конотоп

сегодня, 15:15 comments3334
Автор:

Кравцев Сергей
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Сумская область оказалась одной из тех, куда вторглись непрошенные "гости" из России. Ни в одном населенном пункте региона не спущен украинский флаг. Населенные пункты находятся под контролем украинской власти, но сегодня от мэра Конотоп Артема Семенихина поступила информация о том, что оккупанты требуют снять украинский флаг и выполнять их поручения. В противном случае они пообещали накрыть город артиллерией. 

На Сумщине прошли переговоры с россиянами: о чем договорились

Российские войска. Фото: из открытых источников

Чтобы избежать кровопролития состоялись переговоры с россиянами. В переговорах участвовал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Об этом он сам сообщил у себя в Telegram.

"Разговор с россиянами в Конотопе уполномоченного мною от военной администрации длился около 12 минут. Я был на громкой связи во время переговоров", – написал Живицкий.

По его словам, по итогам переговоров удалось достичь договоренности, что смены власти в городе не будет, что флаг Украины будет оставаться на месте. В свою очередь силы самобороны не будут отрывать огонь и не будет ответного огня от оккупантов. При этом россияне пообещали, что новая военная техника не будет заходить в Конотоп. 

Также оккупационные войска пообещали не препятствовать проезду коммунального транспорта и служб, автомобилей скорой помощи, с продуктами, гуманитарных грузов.

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Источник: https://t.me/Zhyvytskyy/677
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Обсуждения

володимир

сегодня, 16:38

переговори — тільки про умови складення зброї і перехід на сторону України все інше пі......ш

Максим

сегодня, 15:28

якого хера я читаю новини в своїй державі н іноземній мові?!

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