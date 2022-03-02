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В Европарламенте хотят исключить Россию из Совбеза ООН

Режим Путина может загнать Россию в еще большую изоляцию

сегодня, 14:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия должна поплатиться за вторжение в Украину и убийства среди мирного населения. Именно поэтому Москва больше не должна быть постоянным членом Совбеза ООН. Кроме того, Россию должны лишить права ветировать резолюции Совбеза ООН. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Укринформу" высказала депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель.

В Европарламенте хотят исключить Россию из Совбеза ООН

Виола фон Крамон-Таубадель. Фото: из открытых источников

Депутат отметила при президенте Путине Россия оказалась в полной изоляции и является государством-изгнанником, то есть тем, которое просто растоптало все принципы международного права. РФ вторглась в другую суверенную страну и сегодня там убивает мирное население, разрушает инфраструктуру. Поэтому не нормально, что Россия во главе которой такой кровавый режим, является постоянным представителем Совбеза ООН и имеет право блокировать важные резолюции.

Виола фон Крамон-Таубадель предупредила, что за каждое преступление, совершенное российской армией в Украине Москве придется ответить. Каждое преступление будет тщательно расследоваться и по результатам расследования вынесен вердикт о наказании.

Немецкий депутат также подчеркнула, пока Путин не вывел свои войска из Украины, весь цивилизованный мир должен сплотиться вокруг поддержки Украины. Кроме всяческой поддержки Киева, нужно продолжать усиливать давление на Россию.

Читайте на портале "Комментарии" — 24 февраля президент России Владимир Путин объявил войну Украине, отдав команду вооруженным силам России идти в наступление на мирные украинские города и села. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему США воздерживаются от прямой конфронтации с РФ, и как Штаты могут быстро закончить войну в Украине.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3417773-fon-kramon-rosia-mae-buti-pozbavlena-prava-veto-i-viklucena-z-radi-bezpeki-oon.html
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