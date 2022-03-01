На Сумщине российские танки переехали авто с мужчиной (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Военнослужащие
Российской Федерации продолжают попытки захвата украинских населенных пунктов и
городов, убивая мирных жителей. В Сумской области смелый мужчина на автомобиле
пытался остановить колонну вражеской техники, но противник его переехал. Об
этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Российские танки раздавили авто с мужчиной (фото из открытых источников)
В понедельник, 28 февраля, в с. Погожая Криница в Роменском районе, 47-летний мужчина на своем автомобиле пытался оградить проезд российским танкам, но враг безжалостно переехал автомобиль и продолжил движение, а местный житель скончался на месте.
При
процессуальном руководстве Роменской окружной прокуратуры проводится досудебное
расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК
Украины).
Напомним,
28 февраля, в Сумской области, в Ахтырке оккупанты взорвали нефтебазу. Также глава
Сумской ОГА Дмитрий Живицкий отметил, что в направлении Сум двигается колона с вражеской
техникой и есть угроза уличных боев.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что венные Российской Федерации
ворвались в Сумы. В городе Ахтырка продолжаются бои. Враг взял под контроль
часть дороги М02 Киев-Москва в районе Сумской области.
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также, что 24 февраля, Российская Федерация начала вторжение на украинские
территории и ударила, в первую очередь, по военных объектах. Обострение
наблюдалось в Сумской области, но ВСУ дали отпор и продолжают защищать территорию.
По данным Сухопутных войск, в районе Глухова (Сумская область) украинские
военнослужащие уничтожили 15 вражеских танков Т-72, применив ПТРК
"Javelin".
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