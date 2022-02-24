Война в Украине: появилось видео, как обстреливали Ахтырку в Сумской области (ВИДЕО)

Военные РФ ворвались в Сумы. В городе Ахтырка продолжаются бои. Враг взял под контроль часть дороги М02 Киев-Москва в районе Сумской области. Такую информацию сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Враг обстрелял город (фото из открытых источников)

По его словам, продолжаются также бои в других городах Украины.

"В Конотопе было сражение, возле Сум, город Глухов прошли "транзитом"... Российские войска взяли под контроль дорогу от границы с РФ – трассу Киев-Москва – до Черниговской области, до Батурина точно", – заявил глава.

Чиновник рассказал, что сложная ситуация сложилась в городе Белополье, Бурыне и других селах Сумщины.

Пользователи социальной сети выложили видео, где видны последствия вражеских обстрелов. На кадрах видны разбитые автомобили, горящие дома.

На видео присутствует ненормативная брань.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сумской области ВСУ уничтожили 15 вражеских танков . 24 февраля Российская Федерация начала вторжение на украинские территории и ударила прежде всего по военным объектам. Обострение наблюдается в Сумской области, но ВСУ дают отпор и защищают территорию. Сухопутные войска ВСУ опубликовали информацию, что в районе Глухова (Сумская область) украинские военнослужащие уничтожили 15 вражеских танков Т-72, применив ПТРК Javelin. Очевидцы сообщают, что на танках – флаги Российской Федерации, а на нашивках военных – красные звезды.

Также "Комментарии" информировали, что украинская армия начала применять производимые в Турции беспилотники. Благодаря применению "Байрактара" удалось остановить наступление танков врага в районе Путивля (Сумская область).





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