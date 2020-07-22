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Неизвестный сообщил о захвате заложников в Харькове

Полиция Харькова выехала на место, где могли захватить заложников

сегодня, 14:12
Автор:

Елена Волкова
Неизвестный сообщил о захвате заложников в Харькове

Только что в пресс-службе полиции Харьковской области сообщили о возможном захвате заложников в Киевском районе. На место срочно выехали руководители Киевского райотдела полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Пока никакие подробности в харьковской полиции не раскрывают, обещая сообщить всю информацию позже.

Новость дополнена:

В пресс-службе полиции проверили информацию о возможном захвате заложников, которая оказалась ложной. Копы просят всех жителей внимательно относится к информации, которую они распространяют, во избежание обострения криминогенной ситуации. 

Напомним, вчера в Луцке террорист Максим Кривош (Плохой) захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Мужчина неоднократно стрелял и бросал гранаты в сторону правоохранителей, демонстрируя большое количество оружия. Требования, которые он выдвигал, были весьма размытыми. Одно из них - призыв смотреть фильм "Земляне" - выполнил президент Украины Владимир Зеленский, после чего Максим Плохой отпустил всех заложников и сдался полиции.

Также мы писали, что задержание луцкого террориста вызывает ряд вопросов. На видео видно, что Максим Кривош (Максим Плохой) отпустил всех людей, после чего спокойно вышел из автобуса. Прошла почти минута, прежде чем к нему подошли правоохранители, обыскали, надели наручники, уложили на асфальт лицом вниз. Затем к месту происшествия вдруг подъехал спецназ на БТР, предварительно использовав светошумовую гранату. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что спецназ использовал светошумовые гранаты и БТР после задержания, "чтобы подавить волю" террориста. В эксклюзиве “Комментариев” эксперты пояснили, что на самом деле произошло вчера вечером.



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