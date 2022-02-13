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На Николаевщине произошло ужасное ДТП: пять погибших (ФОТО)

В Николаевской области в результате столкновения автомобилей Toyota и MAN погибли пять человек: что известно

13 февраля 2022, 23:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня вечером, 13 февраля, в Николаевской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое забрало жизнь 5 людей, в том числе и малолетнего ребенка. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

На Николаевщине произошло ужасное ДТП: пять погибших (ФОТО)

На Николаевщина произошло ужасное ДТП / фото: Нацполиция

Известно, что авария случилась неподалеку с. Куриные Лозы на автодороге "Киев-Одеса". Полиция сообщает, что столкнулся автомобиль Toyota с грузовиком MAN, в результате происшествия, по предварительным данным, погиб водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе и ребенок (7-8 лет). Водитель грузовика не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек".

Обстоятельства и причины ужасной аварии, а также информацию о погибших устанавливают правоохранительные органы.

На Николаевщине произошло ужасное ДТП: пять погибших (ФОТО) - фото 2
На Николаевщине произошло ужасное ДТП: пять погибших (ФОТО) - фото 3

Напомним, недавно в Днепре произошла серьезная авария, на одной из улиц столкнулись легковой автомобиль и такси. В результате ДТП травмы получил один из водителей и пассажир такси.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Одесской области легковой автомобиль влетел в придорожный столб. Водитель иномарки в результате полученных травм скончался на месте.

Читайте также, на автостраде "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" 28-летний водитель небольшого грузового авто, на большой скорости сбил 31-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась, а водитель выехал за пределы твердого покрытия автострады, где его авто опрокинулось. 


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Источник: https://mk.npu.gov.ua/news/dtp/pyatero-lyudej-zaginuli-vnaslidok-dtp-na-mikolajivshhini-policziya-rozsliduje-prichini-avtoavariji/
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