В Днепре произошло жуткое ДТП с такси: пострадали люди (ФОТО)

Сегодня в городе Днепр имела место ужасная автотроща. На одной из городских улиц на скорости столкнулись легковой автомобиль и автомобиль городского сервиса такси. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

В ДТП пострадали люди (фото из открытых источников)

Дорожно-транспортное происшествие имело место на одной из улиц Днепра – улице Кутузова. Там столкнулись две легковые иномарки. Какими были предпосылки трагической автотрощи еще неизвестно. Но удар от столкновения двух легковушек был большой силы. Одна из иномарок после момента столкновения влетела в ближайший столб электросопротивления.

Известно, что во время столкновения получили травмы водитель и один из пассажиров авто Mitsubishi. Медики скорой их госпитализировали в одно из местных медицинских учреждений.

На месте столкновения двух иномарок уже работают представители следствия. Они опрашивают свидетелей и устанавливают подробности произошедшего.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре мотоциклист на полной скорости сбил 15-летнюю девушку. В городе Днепр на одной из городских улиц вождь мотоцикла на большой скорости буквально снес школьницу подросткового возраста, начавшую перебегать автостраду. С серьезным повреждением таза юную днепрянку отвезли в медицинское учреждение. В социальных сетях опубликован видеоролик с камеры слежения. На видео можно увидеть, как несколько подростков находятся на территории пешеходного перехода. И в это время на большой скорости по автостраде мчится мотоцикл. Вместе с тем, 15-летняя школьница решила перебежать дорогу, и вот она сталкивается со скорым двухколесным транспортным средством.

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