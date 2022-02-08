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В Днепре произошло жуткое ДТП с такси: пострадали люди (ФОТО)

Во время ДТП в Днепре пострадали два человека

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня в городе Днепр имела место ужасная автотроща. На одной из городских улиц на скорости столкнулись легковой автомобиль и автомобиль городского сервиса такси. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

В Днепре произошло жуткое ДТП с такси: пострадали люди (ФОТО)

В ДТП пострадали люди (фото из открытых источников)

Дорожно-транспортное происшествие имело место на одной из улиц Днепра – улице Кутузова. Там столкнулись две легковые иномарки. Какими были предпосылки трагической автотрощи еще неизвестно. Но удар от столкновения двух легковушек был большой силы. Одна из иномарок после момента столкновения влетела в ближайший столб электросопротивления.

Известно, что во время столкновения получили травмы водитель и один из пассажиров авто Mitsubishi. Медики скорой их госпитализировали в одно из местных медицинских учреждений.

На месте столкновения двух иномарок уже работают представители следствия. Они опрашивают свидетелей и устанавливают подробности произошедшего.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре мотоциклист на полной скорости сбил 15-летнюю девушку. В городе Днепр на одной из городских улиц вождь мотоцикла на большой скорости буквально снес школьницу подросткового возраста, начавшую перебегать автостраду. С серьезным повреждением таза юную днепрянку отвезли в медицинское учреждение. В социальных сетях опубликован видеоролик с камеры слежения. На видео можно увидеть, как несколько подростков находятся на территории пешеходного перехода. И в это время на большой скорости по автостраде мчится мотоцикл. Вместе с тем, 15-летняя школьница решила перебежать дорогу, и вот она сталкивается со скорым двухколесным транспортным средством.


 


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Источник: https://dnepr.express/post/v-dnepre-na-kutuzova-stolknulis-taksi-bolt-i-mitsubishi-est-postradavshie
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