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От удара машину разорвало пополам, а водитель погиб: в Одесской области произошло смертельное ДТП

Автомобиль двигался с выключенными фарами, говорят очевидцы

10 января 2022, 23:40
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Белгород-Днестровский произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие – легковое авто, несшееся автострадой на очень большой скорости, врезалось в придорожный столб. Водитель иномарки Daihatsu получил травмы, несовместимые с жизнью и умер. Об этом трагическом инциденте на дороге одесского города информирует местное медиа "Одесса Info".

От удара машину разорвало пополам, а водитель погиб: в Одесской области произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП в Одесской области (фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области)

По обнародованной информации, эта смертельная авария имела место в раннее время, город еще спал, около пяти часов утра. Одиночные свидетели заметили, что иномарка мчалась с выключенными фарами.

Мчавший с большой скоростью водитель, не справился с управлением своим авто, оно, зацепив бордюры, поднялось в воздух и врезалось в столб. От удара большой силы об это каменное препятствие машину разорвало на две части. Один обломок авто остался и висел сверху над бетонным сооружением, другой упал на дорогу за 10 метров от места ДТП. Водитель погиб при столкновении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области автомобиль одного из руководителей полиции сбил женщину на переходе. Служебное авто и. о. заместителя руководителя Нацполиции Одесского региона, сбило жительницу региона, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель проигнорировал красный сигнал светофора. Водитель полицейского автомобиля не сообщил никому о том, что произошло, и не позволили скорой помощи отвезти ее в больницу, объясняя, что он бы жертву там. Государственное бюро расследований начало расследовать этот случай. Сведения о ДТП занесены в ЕРДР.


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Источник: https://t.me/c/1450213869/16348
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