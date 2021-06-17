На ком российские хакеры отрабатывают свои киберудары

Прежде чем совершать кибератаки на учреждения США российские хакеры проверяют свою стратегию на украинских интернет-ресурсах. Об этом сообщили в Офисе президента (ОП).

Российские хакеры - фото из открытых источников

Ссылаясь на мнение экспертов в ОП заявляют, что контролируемые Россией киберпреступники, совершая атаки на Украину, отрабатывают тактики, которые затем используют при кибератаках на США.

"По мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как тестирующую площадку для отработки подобных тактик с целью атаки на США", — сказали в ОП.

Кроме этого, в сообщении работников ОП говорится, что несмотря на американскую поддержку нашей страны деньгами, вооружением и путем обучения военных, Украина надеется, чтобы США поддержали ее при вступлении в НАТО.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Кремль не причастен к кибератакам, которые в последнее время были осуществлены на США.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки планируют создать коалицию по борьбе против кибератак, проводимых с применением компьютерных программ-вымогателей. Основная цель будущей международной коалиции — добиться того, чтобы страны, которые скрывают киберпреступников, несли за это ответственность.

Также директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия должна прилагать больше усилий для борьбы против хакеров, которые используют вирусы-вымогатели, если хочет показать, что серьезно борется против этой проблемы.



Отметим, что специалисты СБУ остановили работу незаконного телекоммуникационного центра в Киеве. По информации правоохранителей, только с начала 2021 года махинаторы присвоили себе 9 млн гривен от граждан Украины и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах.

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