На ком российские хакеры отрабатывают свои киберудары

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Данило Матюха
Прежде чем совершать кибератаки на учреждения США российские хакеры проверяют свою стратегию на украинских интернет-ресурсах. Об этом сообщили в Офисе президента (ОП).
Российские хакеры - фото из открытых источников
Ссылаясь на мнение экспертов в ОП заявляют, что контролируемые Россией киберпреступники, совершая атаки на Украину, отрабатывают тактики, которые затем используют при кибератаках на США.
Кроме этого, в сообщении работников ОП говорится, что несмотря на американскую поддержку нашей страны деньгами, вооружением и путем обучения военных, Украина надеется, чтобы США поддержали ее при вступлении в НАТО.
Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Кремль не причастен к кибератакам, которые в последнее время были осуществлены на США.
Добавим, что Соединенные Штаты Америки планируют создать коалицию по борьбе против кибератак, проводимых с применением компьютерных программ-вымогателей. Основная цель будущей международной коалиции — добиться того, чтобы страны, которые скрывают киберпреступников, несли за это ответственность.
Также директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия должна прилагать больше усилий для борьбы против хакеров, которые используют вирусы-вымогатели, если хочет показать, что серьезно борется против этой проблемы.
Отметим, что специалисты СБУ остановили работу незаконного телекоммуникационного центра в Киеве. По информации правоохранителей, только с начала 2021 года махинаторы присвоили себе 9 млн гривен от граждан Украины и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах.
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