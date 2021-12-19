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В Черниговской области депутат устроил смертельную ДТП и пытался сбежать

В городе Бахмач Черниговской области депутат городского совета сбил насмерть велосипедиста и пытался скрыться с места аварии

19 декабря 2021, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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В субботу вечером, 18 декабря, в городе Бахмач, расположенном в Черниговской области, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием депутата городского совета.

В Черниговской области депутат устроил смертельную ДТП и пытался сбежать

Смертельное ДТП в Черниговской области / Фото: пресс-служба полиции

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, 54-летний чиновник, который управлял легковым автомобилем, насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться с места аварии. Но мужчина не справился с управлением и заехал в кювет. 

Велосипедист от полученных травм скончался в машине "скорой" помощи по пути в медицинское учреждение. Виновник аварии был задержан.  

По факту ДТП полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Напомним, что на автостраде "Киев-Чоп" в районе населенного пункта Любинцы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 47-летний Руслан Мостовой — украинский футболист. Водитель допустил ошибку, управляя собственной иномаркой, не справился с ее управлением, выскочил на встречную полосу и врезался в отбойник.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 7 декабря текущего года в Черниговской области произошла масштабная авария, которая унесла жизни 11 человек. На дороге столкнулся грузовик и маршрутный микроавтобус "Чернигов-Сосница".

Читайте также, что в ноябре 2021 года в городе Одесса патрульные полицейские преследовали пьяного водителя, который еще и стал виновником дорожно-транспортного происшествия. По обнародованной информации, патрульные инспекторы хотели остановить иномарку, нарушившую правила дорожного движения. Но водитель не остановился по требованию патрульных, а начал убегать. Оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.


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Источник: https://cn.npu.gov.ua/news/novini/policziya-chernigivshhini-rozsliduje-obstavini-smertelnoji-dtp-v-baxmachi/
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