Масштабное ДТП под Черниговом: много погибших и травмированных (ОБНОВЛЕНО)

7 декабря в 7:55 утра, недалеко от с. Брусилов, Черниговского района случилось масштабное ДТП. На дороге Н-27 произошло столкновение Грузовика и маршрутного микроавтобуса "Чернигов-Сосница". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины на своей странице в Facebook.

ДТП под Черниговом с участием маршрутки и грузовика (фото ГСЧС Украины в Facebook)

"По предварительным данным в результате ДТП погибли 11 человек и 8 человек травмированы".

В службе спасения отметили, что на данный момент на месте для разблокировки транспортной ситуации работают 10 сотрудников и три единицы техники.

ОБНОВЛЕНО.

По обновленным данным от пресс-службы ГСЧС уже в больнице погибли еще два человека.

По состоянию на 12:05 в страшном ДТП погибло 13 и травмированы 6 человек.

ОБНОВЛЕНО.

По состоянию на 12:40 пресс-служба Национальной полиции Черниговской сообщает, что:



"Погибло 13 человек и травмировано еще 7. Следователь полиции открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек)".

Как сообщает руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина на своей странице в в Facebook:



"Один из самых вероятных факторов произошедшего — погодные условия. Хотя уже есть вопросы к дорожному покрытию, службам, которые обслуживали дороги, и техническому состоянию микроавтобуса".





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