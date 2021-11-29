На трассе Одесса-Мелитополь произошло масштабное ДТП: погибли и пострадали люди (ФОТО)

В этот понедельник в Одесском регионе на автостраде Одесса – Мелитополь имела место смертельная автотроща. В ней столкнулись два автомобиля "ВАЗ" и иномарка. Уже старший пассажир погиб, шесть других пассажиров разного возраста с повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает Нацполиция Одесского региона.

На трассе столкнулись 3 автомобиля (фото: Нацполиция)

Кака сказано в обнародованном сообщении, водитель первого "ВАЗа" допустил ошибку, не справился с управлением и внезапно появился на встречной полосе движения перед иномаркой, которую и протаранил. Мчавший за иномаркой водитель второй "Лады" не оценил аварийную ситуацию, вовремя не затормозил, из-за чего так же столкнулся с этим авто.

Последствия дорожно-транспортного происшествия плачевны. Пассажир 61-летнего возраста, находившегося в салоне одной из машин, получил смертельную травму. Шестерых других путешественников, самому молодому из которых было 24, а самому старшему -65 лет с разными повреждениями медики скорой забрали в ближайшее медицинское учреждение.

Там работают работники следствия, которые общаются со свидетелями и выясняют все обстоятельства тройной автотрощи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что иномарка сбила ребенка в Одесской области. На место очевидцы вызвали скорую и полицию. Однако мальчик скончался от травм посреди дороги. Врачи констатировали смерть ребенка. На место выезжала следственно-оперативная группа. Известно, что водитель за рулем автомобиля марки Dodge Charger попал в аварию в пределах села. На дороге столкнулись юный велосипедист и водитель авто. Ребенок ехал по дороге и, предварительно, совершил манёвр на дороге в виде поворота.

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