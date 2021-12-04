Выехал на встречную полосу и совершил ДТП: в Ивано-Франковской области водитель авто погиб, среди травмированных есть дети

В Ивано-Франковском регионе имела место смертельная автотроща. Ее жертвами стали один из водителей авто, еще четыре человека пострадали во время столкновения, из них – двое детей.

Водитель выехал на встречную полосу и совершил столкновение (фото Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области)

Об этом информирует ГСЧС Ивано-Франковского региона.

Это дорожно-транспортное происшествие произошло между местными населенными пунктами Коломыя и Матеевцы. 49-летний водитель иномарки, спеша, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим скоростным автомобилем, которым управлял 35-летний житель области.

Последствия автотрощи трагичны. В Коломыйское местное медицинское учреждение госпитализировали 35-летнего водителя, в автомобиль которого въехала иномарка и маленькую, 7-летнюю пассажирку. Также скорая забрала 49-летнего водителя и двух пассажиров, которые были в салоне иномарки. Это 41-летняя женщина и 16-летний парень, которые путешествовали с ним. К сожалению, прикарпатские медики не смогли спасти жизнь младшему водителю второго авто. Он ушел из жизни в больнице от полученных в результате аварии тяжелых повреждений. Ему было всего 35 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Играли в прятки: в Ивано-Франковской области юноша упал в 10-метровый колодец . , упал в 10-метровый колодец Доставали его местные жители своими силами. Об этом информирует ГСЧС Ивано-Франковского региона. Происшествие имело место в среду, 24 ноября уже вечером. Сам потерпевший, отделавшийся только испугом, сказал, что упал в эту глубокую ловушку, когда играл со сверстниками в прятки. Он думал, что старый колодец не глубок и что в нем уже нет воды. Люди, сбежавшиеся к месту беды, самостоятельно достали опрометчивого парня.

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