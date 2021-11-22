В Одессе пьяный водитель совершил масштабное ДТП и устроил гонку с полицией

Ночью с воскресенья на понедельник 22 ноября в городе Одесса патрульные полицейские преследовали пьяного водителя, который еще и стал виновником ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникаций патрульной полиции.

одитель избил несколько машин (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, патрульные инспекторы хотели остановить иномарку, нарушившую правила дорожного движения. Но водитель не остановился по требованию патрульных, а начал убегать.

Во время погони по улицам ночного города, на одной из улиц одессит допустил ошибку в управлении, совершил столкновение с тремя припаркованными на улице машинами и снова пытался совершить побег с места аварии.

Полицейские задержали ловкого 24-летнего нарушителя. Оказывается, он несся за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы оформили на водителя-выпивоху административные протоколы по ст. 122-2 – невыполнение водителями требований об остановке. По ст. 124 — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и по ст. 130 – управление транспортными средствами в состоянии опьянения Административного Кодекса Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе задержали парня, который бросался на правоохранителей . Известно, что в Одессе 22-летний парень бросал кирпич и разные предметы по автомобилям. У некоторых автомобилей повреждено лобовое стекло, бамперы. Событие случилось на проспекте Шевченко. Парень намеренно залез на забор. Известно, что, когда его пытались поймать, парень отбивался с ножом в руках и ранил одного из полицейских. После этого парень побежал в квартиру в доме и закрылся там. Жилье парень снимал, поэтому полицейские получили согласие владелицы квартиры на то, чтобы зайти в жилье.

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