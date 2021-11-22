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В Одессе пьяный водитель совершил масштабное ДТП и устроил гонку с полицией

Полицейские догнали и задержали 24-летнего водителя

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Ночью с воскресенья на понедельник 22 ноября в городе Одесса патрульные полицейские преследовали пьяного водителя, который еще и стал виновником ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникаций патрульной полиции.

В Одессе пьяный водитель совершил масштабное ДТП и устроил гонку с полицией

одитель избил несколько машин (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, патрульные инспекторы хотели остановить иномарку, нарушившую правила дорожного движения. Но водитель не остановился по требованию патрульных, а начал убегать.

Во время погони по улицам ночного города, на одной из улиц одессит допустил ошибку в управлении, совершил столкновение с тремя припаркованными на улице машинами и снова пытался совершить побег с места аварии.

Полицейские задержали ловкого 24-летнего нарушителя. Оказывается, он несся за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы оформили на водителя-выпивоху административные протоколы по ст. 122-2 – невыполнение водителями требований об остановке. По ст. 124 — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и по ст. 130 – управление транспортными средствами в состоянии опьянения Административного Кодекса Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе задержали парня, который бросался на правоохранителей . Известно, что в Одессе 22-летний парень бросал кирпич и разные предметы по автомобилям. У некоторых автомобилей повреждено лобовое стекло, бамперы. Событие случилось на проспекте Шевченко. Парень намеренно залез на забор. Известно, что, когда его пытались поймать, парень отбивался с ножом в руках и ранил одного из полицейских. После этого парень побежал в квартиру в доме и закрылся там. Жилье парень снимал, поэтому полицейские получили согласие владелицы квартиры на то, чтобы зайти в жилье.


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Источник: https://www.facebook.com/odesapolice/
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