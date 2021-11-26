В ДТП во Львовской области погиб известный футбольный тренер

В пятницу, 26 ноября во время дорожного происшествия ушел из жизни экс-главный спортивный наставник, работавший с командой Львовского футбольного клуба "Рух" Руслан Мостовой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Мужчине было 47 лет (фото: Нацполиции)

По информации Нацполиции Львовского региона, авария произошла после 10 часов утра на автостраде "Киев-Чоп" в районе населенного пункта Любинцы. 47-летний водитель допустил ошибку, управляя собственной иномаркой, не справился с ее управлением, выскочил на встречную полосу и врезался в отбойник. В результате ДТП, львовянин получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Важно, что ранее тренируя эту команду Руслан Мостовой приложил немало труда, чтобы она вышла в Первую лигу украинского футбола. Экс-тренер тренировал львовских футболистов до августа 2017 года. За это время львовяне провели 21 матч и одержали 10 побед — об этом сообщают на сайте футбольного клуба "Рух".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, испанский футболист скончался в ванной. Мертвого хозяина нашла в ванной его жена, которая пришла в дом после ночной смены. На теле умершего испанца лежал его мобильник, под которым образовался ожог. Приехавшие на вызов полицейские провели обследование, заявляют, что смерть футбольного игрока вызвал телефон, упавший в воду во время зарядки. Смертельная порция электротока поразила испанца. Покойный футбольный игрок работал в футбольных клубах своей провинции Галисия. Он был центральным нападающим в командах "Фольгейре", "Ксово Лаго", а также "Реал Овьедо".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!