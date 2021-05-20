Каким препаратом вакцинировался Зеленский: информация из первых уст

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Данило Матюха
Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил общественности о вакцине, которой ему делали прививку, и объяснил свой выбор. Об этом политик рассказал на своей пресс-конференции.
Вакцина AstraZeneca - фото из открытых источников
По словам главы государства, во время вакцинации он использовал индийский препарат AstraZeneca. Зеленский утверждает, что выбрал именно это лекарство, ведь старался быть ближе к народу, опровергнуть мифы российской пропаганды относительно плохого качества вакцины, которую закупили в Украине, и остановить навязывание альтернативы проведения прививок Спутником V.
Также он подчеркнул, что Украина не является приоритетной страной для ЕС в вопросе поставок вакцины, а потому каждая партия новых лекарств является результатом напряженных переговоров.
Напомним, что Министерство здравоохранения Канады разместило на этикетках вакцин от коронавируса AstraZeneca и Covishield предупреждение о том, что после инъекций ими возможны случаи тромбоза. Сообщается, что дополнительно к препарату выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки вакциной AstraZeneca.
Ранее "Комментарии" сообщали, что компания AstraZeneca обновила свое исследование касательно эффективности Covid-вакцины. Согласно новым данным, препарат эффективен на 76%. Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту людей всех возрастов. В первых исследованиях приняли участие 30 тысяч человек. Тогда вакцина показала эффективность в 79%.
Также "Комментарии" напоминают о заявлении ВОЗ касательно того, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.
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