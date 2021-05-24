Как медики с турфирмами зарабатывали на коронавирусе: в СБУ разоблачили новую схему

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала подпольную выдачу поддельных справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Украинские медики - фото из открытых источников

По данным правоохранителей, глава одного из медицинских учреждений Днепропетровской области в ​​кооперации с местными туристическими фирмами начал нелегальную схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Цена одного такого "документа" достигала от тысячи гривен, учитывая срочность.

В СБУ отмечают, что мошенники выдавали около пяти поддельных справок в сутки.

Сейчас правоохранителями устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной сделке, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника. Самим махинаторам грозит до 5 лет лишения свободы.

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