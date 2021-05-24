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Как медики с турфирмами зарабатывали на коронавирусе: в СБУ разоблачили новую схему

СБУ раскрыла коррупционный союз днепропетровских медиков и турагентов

сегодня, 17:37
Автор:

Данило Матюха

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала подпольную выдачу поддельных справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как медики с турфирмами зарабатывали на коронавирусе: в СБУ разоблачили новую схему

Украинские медики - фото из открытых источников

По данным правоохранителей, глава одного из медицинских учреждений Днепропетровской области в ​​кооперации с местными туристическими фирмами начал нелегальную схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Цена одного такого "документа" достигала от тысячи гривен, учитывая срочность.

В СБУ отмечают, что мошенники выдавали около пяти поддельных справок в сутки.

Сейчас правоохранителями устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной сделке, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника. Самим махинаторам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.

А уже с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат. Его планируют ввести сразу после того, как  аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.

Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.

Недавно мы сообщали, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/na-dnipropetrovshchyni-sbu-vykryla-skhemu-falsyfikatsii-rezultativ-plrtestiv-na-covid19
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