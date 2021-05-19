logo
Русский Українська

BTC/USD

39485.60

ETH/USD

2837.74

LTC/USD

217.91

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Как автор "порнографического" учебника по украинскому языку отреагировал на некорректные ссылки
commentss НОВОСТИ Все новости

Как автор "порнографического" учебника по украинскому языку отреагировал на некорректные ссылки

Киберполиция обещает исправить ситуацию в ближайшие дни

сегодня, 18:43
Автор:

Данило Матюха

Украинский языковед и автор школьного учебника по украинскому языку для 10 класса Александр Авраменко отреагировал на найденную в его книге ссылку на порносайт. Об этом он высказался в своем Facebook.

Как автор "порнографического" учебника по украинскому языку отреагировал на некорректные ссылки

Александр Авраменко. Фото: Facebook

Авраменко заверил, что ссылка на странице учебника была напечатана по требованию авторского права, но на выходе тиража она принадлежала Новомиргородской районной раде Кировоградской области.

Автор школьного учебника утверждает, что издатель нашел этот конфуз еще 17 мая и обратился с требованием "пофиксить" проблему в отдел Киберполиции.

"Издательство "Грамота" два дня назад обратилось к Киберполиции Украины с просьбой заблокировать порносайт, а воз и ныне там", — заявил автор.

По его словам, правоохранители сообщили, что рассмотрят заявление в течение 10 дней.

Также Александр Авраменко допустил, что такой инцидент мог произойти с подачи одного из его недоброжелателей, ведь его учебники часто занимают первые места в образовательных конкурсах.

Напомним, что сегодня, 19 мая, в Сети разгорелся скандал вокруг учебника по украинскому языку для 10 класса, где на одной из страниц нашли ссылку на порносайт. 

Как отмечают сами учащиеся, случившееся, скорее всего, лишь досадная опечатка. Все потому, что напечатанный адрес всего лишь одной буквой отличается от названия сайта одного из локальных украинских изданий "Новомиргородские вести". Разница состоит в английских буквах "i" и "y".

Ранее "Комментарии" сообщали, почему учителям придется заклеивать отдельные моменты в учебниках химии. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какой скандал недавно произошел с украинскими учебниками, посвященными защите Отечества.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.avramenko/posts/4220926447959629
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ