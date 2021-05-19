Как автор "порнографического" учебника по украинскому языку отреагировал на некорректные ссылки

Украинский языковед и автор школьного учебника по украинскому языку для 10 класса Александр Авраменко отреагировал на найденную в его книге ссылку на порносайт. Об этом он высказался в своем Facebook.

Александр Авраменко. Фото: Facebook

Авраменко заверил, что ссылка на странице учебника была напечатана по требованию авторского права, но на выходе тиража она принадлежала Новомиргородской районной раде Кировоградской области.

Автор школьного учебника утверждает, что издатель нашел этот конфуз еще 17 мая и обратился с требованием "пофиксить" проблему в отдел Киберполиции.

"Издательство "Грамота" два дня назад обратилось к Киберполиции Украины с просьбой заблокировать порносайт, а воз и ныне там", — заявил автор.

По его словам, правоохранители сообщили, что рассмотрят заявление в течение 10 дней.

Также Александр Авраменко допустил, что такой инцидент мог произойти с подачи одного из его недоброжелателей, ведь его учебники часто занимают первые места в образовательных конкурсах.

Напомним, что сегодня, 19 мая, в Сети разгорелся скандал вокруг учебника по украинскому языку для 10 класса, где на одной из страниц нашли ссылку на порносайт.

Как отмечают сами учащиеся, случившееся, скорее всего, лишь досадная опечатка. Все потому, что напечатанный адрес всего лишь одной буквой отличается от названия сайта одного из локальных украинских изданий "Новомиргородские вести". Разница состоит в английских буквах "i" и "y".

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