Скандал с учебником "Защита Отечества": МОН потребует детального анализа изображений

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Елизавета Черных
В украинских средствах массовой информации появилась информация о том, что на одной из страниц учебника по "Защите Отечества" для 10 класса изображены украинские военнослужащие в экипировке, которая по утверждению одного из Telegram-каналов, изготавливается на территории Российской Федерации. Известно, что учебник прошел конкурсный отбор и был выдан в 2018 году, во времена министра образования и науки Лилии Гриневич.
ФОТО: Из открытых источников
С разъяснениями по данному вопросу Минобразования обратилось к авторскому коллективу школьного учебника, на что те ответили, что изображенная экипировка не имеет опознавательных знаков никакой из мировых армий.
В МОН также отметили, что за последние шесть лет качество подготовки школьной литературы, которую печатают за счет государства, гораздо ухудшилось. В учебниках часто встречаются ошибки, неточности и материалы, которые не соответствуют действительности.
Министерство образования и науки намерено привлечь к анализу экспертoв пo вooруженнoму oбеспечению ВСУ, которые смогут дать квaлифицирoвaнную и oбъективную oценку проиллюстрированной экипировке.
Ранее "Комментарии" писали, что в учебнике по химии девятиклассникам советовали лечить рак содой, а простуду спиртом.
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