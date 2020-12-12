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Скандал с учебником "Защита Отечества": МОН потребует детального анализа изображений

Министерство образования и науки намерено обратиться к экспертам по вооруженному обеспечению ВСУ

сегодня, 14:52
Автор:

Елизавета Черных

В украинских средствах массовой информации появилась информация о том, что на одной из страниц учебника по "Защите Отечества"  для 10 класса изображены украинские военнослужащие в экипировке, которая по утверждению одного из Telegram-каналов, изготавливается на территории Российской Федерации. Известно, что учебник прошел конкурсный отбор и был выдан в 2018 году, во времена министра образования и науки Лилии Гриневич. 

Скандал с учебником "Защита Отечества": МОН потребует детального анализа изображений

ФОТО: Из открытых источников

С разъяснениями по данному вопросу Минобразования обратилось к авторскому коллективу школьного учебника, на что те ответили, что изображенная экипировка не имеет опознавательных знаков никакой из мировых армий.

"Учебник "Защита Отечества. 10 класс" авторский коллектив создавал в 2017 году во время становления и развития ВСУ. Напечатанный этот учебник в 2018 году. К 10 декабря 2020 никаких замечаний к фотографии, размещенной на странице 114 (иллюстрация 24.9), не поступало. Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д.)", — ответили авторы. 

В МОН также отметили, что за последние шесть лет качество подготовки школьной литературы, которую печатают за счет государства, гораздо ухудшилось. В учебниках часто встречаются ошибки, неточности и материалы, которые не соответствуют действительности. 

Министерство образования и науки намерено привлечь к анализу экспертoв пo вooруженнoму oбеспечению ВСУ, которые смогут дать квaлифицирoвaнную и oбъективную oценку проиллюстрированной экипировке. 

Ранее "Комментарии" писали, что в учебнике по химии девятиклассникам советовали лечить рак содой, а простуду спиртом. 


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/shodo-ilyustraciyi-v-pidruchniku-zahist-vitchizni-dlya-10-go-klasu-poziciya-avtoriv-ta-mon
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