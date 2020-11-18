Лечение рака содой, а простуды спиртом: что советует учебник по химии девятиклассникам

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МЕНЮ
Елизавета Черных
В одном из учебников по химии для учеников девятых классов, автор Савчин М.М. предлагает лечить онкологические заболевания содой. Автор учебника также рассказывает девятиклассникам и о пользе спирта, особенно при простудных заболеваниях. Учебник рассказывает о пользе компрессов из спирта, а также изготовлении лечебных настоек на основе этанола.
ФОТО: Из открытых источников
Украинская эксперт в сфере образовательных программ Каролина Айрапетян возмутилась изложенному материалу в учебнике. На своей странице в Facebook она написала:
"Учебник по химии Савчин М.М. рекомендует 9-классникам и 9-классницам:
- лечить онкологию и отбеливать зубы пищевой содой, опираясь на сайт Украинской ассоциации пенсионеров;
- спиртовой компресс при простудных заболеваниях (не опираясь даже на украинскую ассоциацию алкоголизма и синдрома отмены)"
Эксперт назвала информацию из учебника "трэшем с псевдонаучной недомедициной", а также призвала продолжать информационную войну за доказательную медицину.
Как сообщали "Комментарии" ранее, родители и педагоги потрясены и возмущены задачей, напечатанной в учебнике НУШ для третьего класса. Речь идет о задании по окружающему миру о глинтвейне.
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