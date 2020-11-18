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Главная Новости Общество наука и обучение Лечение рака содой, а простуды спиртом: что советует учебник по химии девятиклассникам
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Лечение рака содой, а простуды спиртом: что советует учебник по химии девятиклассникам

Это может показаться странным, однако, информация для учебника взята с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров

18 ноября 2020, 22:42
Автор:

Елизавета Черных

В одном из учебников по химии для учеников девятых классов, автор Савчин М.М. предлагает лечить онкологические заболевания содой. Автор учебника также рассказывает девятиклассникам и о пользе спирта, особенно при простудных заболеваниях. Учебник рассказывает о пользе компрессов из спирта, а также изготовлении лечебных настоек на основе этанола. 

Лечение рака содой, а простуды спиртом: что советует учебник по химии девятиклассникам

ФОТО: Из открытых источников

Украинская эксперт в сфере образовательных программ Каролина Айрапетян возмутилась изложенному материалу в учебнике. На своей странице в Facebook она написала: 

"Учебник по химии Савчин М.М. рекомендует 9-классникам и 9-классницам:

- лечить онкологию и отбеливать зубы пищевой содой, опираясь на сайт Украинской ассоциации пенсионеров;

- спиртовой компресс при простудных заболеваниях (не опираясь даже на украинскую ассоциацию алкоголизма и синдрома отмены)"

Лечение рака содой, а простуды спиртом: что советует учебник по химии девятиклассникам - фото 2


Лечение рака содой, а простуды спиртом: что советует учебник по химии девятиклассникам - фото 3

Эксперт назвала информацию из учебника  "трэшем с псевдонаучной недомедициной", а также призвала продолжать информационную войну за доказательную медицину. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, родители и педагоги потрясены и возмущены задачей, напечатанной в учебнике НУШ для третьего класса. Речь идет о задании по окружающему миру о глинтвейне.




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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-shkolnom-uchebnike-po-himii-uchenikam-sovetuyut-sodoy-lechit-rak-a-spirtom-prostudu-1670143.html
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