Глинтвейн для третьего класса - даже педагоги возмущены заданиями в учебниках НУШ

Родители и педагоги потрясены и возмущены задачей, напечатанной в учебнике НУШ для третьего класса. Речь идет о задании по окружающему миру о глинтвейне.





Представители сферы образования шокированы программой Новой Украинской Школы — один из директоров столичных школ Дмитрий Ламза заявил, что ему стыдно за казусы в современном образовании, и задает риторический вопрос — как учитель или родители должны объяснить ребенку понятие алкогольного напитка.





Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук подчеркнул, что отказывается объяснять внуку, что такое глинтвейн, а также рекомендует соответствующему ведомству пересмотреть программу образования и скорректировать ее.





"Уверен, что таких перлов в учебниках есть и будет еще тьма. Заметьте, речь идет об учебниках, на издание которых ежегодно тратится сотни миллионов бюджетных денег", — отметил бывший глава УЦОКО.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в украинских школах хотят запретить мобильные телефоны.

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