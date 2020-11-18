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Главная Новости Общество наука и обучение Глинтвейн для третьего класса - даже педагоги возмущены заданиями в учебниках НУШ
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Глинтвейн для третьего класса - даже педагоги возмущены заданиями в учебниках НУШ

Батьків та освітян обурила ввідна, що автори підручника пропонують 9-річним дітям уявити ситуацію й вирішити, як діяти, коли їм пропонують алкоголь

сегодня, 18:01
Автор:

Дмитрий Симоненко

Родители и педагоги потрясены и возмущены задачей, напечатанной в учебнике НУШ для третьего класса. Речь идет о задании по окружающему миру о глинтвейне.

Глинтвейн для третьего класса - даже педагоги возмущены заданиями в учебниках НУШ

Глинтвейн для третьего класса - даже педагоги возмущены заданиями в учебниках НУШ - фото 2

Представители сферы образования шокированы программой Новой Украинской Школы — один из директоров столичных школ Дмитрий Ламза заявил, что ему стыдно за казусы в современном образовании, и задает риторический вопрос — как учитель или родители должны объяснить ребенку понятие алкогольного напитка.

Глинтвейн для третьего класса - даже педагоги возмущены заданиями в учебниках НУШ - фото 3

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук подчеркнул, что отказывается объяснять внуку, что такое глинтвейн, а также рекомендует соответствующему ведомству пересмотреть программу образования и скорректировать ее.

Глинтвейн для третьего класса - даже педагоги возмущены заданиями в учебниках НУШ - фото 4

"Уверен, что таких перлов в учебниках есть и будет еще тьма. Заметьте, речь идет об учебниках, на издание которых ежегодно тратится сотни миллионов бюджетных денег", — отметил бывший глава УЦОКО.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в украинских школах хотят запретить мобильные телефоны.


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