Глинтвейн для третьего класса - даже педагоги возмущены заданиями в учебниках НУШ

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Дмитрий Симоненко
Родители и педагоги потрясены и возмущены задачей, напечатанной в учебнике НУШ для третьего класса. Речь идет о задании по окружающему миру о глинтвейне.
Представители сферы образования шокированы программой Новой Украинской Школы — один из директоров столичных школ Дмитрий Ламза заявил, что ему стыдно за казусы в современном образовании, и задает риторический вопрос — как учитель или родители должны объяснить ребенку понятие алкогольного напитка.
Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук подчеркнул, что отказывается объяснять внуку, что такое глинтвейн, а также рекомендует соответствующему ведомству пересмотреть программу образования и скорректировать ее.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в украинских школах хотят запретить мобильные телефоны.
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