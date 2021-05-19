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Школьник обнаружил ссылку на порно-сайт в одном из учебников: подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Веб-адрес портала для взрослых напечатан в книге с правилами украинского языка для 10 класса

сегодня, 14:28
Автор:

Вечканова Елена

В украинском медиапространстве поднялась очередная волна хайпа из-за опечаток в школьных учебниках. На этот раз "досталось" украинскому языку и книге авторства отечественного языковеда Александра Авраменко. Как сообщает один из десятиклассников в соцсети TikTok, на страницах учебника размещен веб-адрес портала с порновидео.

Школьник обнаружил ссылку на порно-сайт в одном из учебников: подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Ссылка на порно-сайт размещена в учебнике авторства Авраменко. Коллаж: "Сегодня"

Как отмечают сами учащиеся, случившееся, скорее всего, лишь досадная опечатка. Все потому, что напечатанный адрес всего лишь одной буквой отличается от названия сайта одного из локальных украинских изданий "Новомиргородские вести". Разница состоит в английских буквах "i" и "y".

Школьник обнаружил ссылку на порно-сайт в одном из учебников: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Школьник обнаружил ссылку на порно-сайт в одном из учебников: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Школьник обнаружил ссылку на порно-сайт в одном из учебников: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Как детально объяснил заметивший ошибку тиктокер toxacheep, ссылка на, как позже оказалось, порно-портал размещена на 189 страницу учебника украинского языка. Автор учебника таким образом попытался оставить кредиты на цитируемый текст, касающийся школьного дресс-кода.

В некоторых источниках сообщается, что ранее адрес, прописанный в учебнике, был действительно информационным и касался Новомиргородского района, что на Кировоградщине. Однако срок действия домена, очевидно, истек, и предприимчивые юзеры решили этим воспользоваться.

Школьник обнаружил ссылку на порно-сайт в одном из учебников: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5

Интересно, что большинство отечественных интернет-пользователей весьма спокойно и с юмором восприняли подобную новость. "Вознаграждение за открытие учебника, которое мы заслужили", "Сайт чисто получил бесплатную рекламу по части новостных каналов", "Это называется "вознаграждение для любознательных". Потому что только такие еще пойдут смотреть на ссылку", "Ну порно и порно, чего бубнить-то?" — пишут украинцы под видео.

Реакции Министерства образования пока обнародовано не было.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему учителям придется заклеивать отдельные моменты в учебниках химии. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какой скандал недавно произошел с украинскими учебниками, посвященными защите Отечества.


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Источник: https://www.tiktok.com/@toxacheep/video/6962959481672109317?_d=secCgYIASAHKAESMgowg5AQ7rGXehQ3U6I1SMExDX%2BzRUZ2qIZ37cZzTUcncHJ4PU9wx%2BDJr80e5ZbpxXsrGgA%3D&language=uk&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAVIyn-Ql1kv6gce_8ksYtTZmh1lc3LIj2cdLiOL6-R-Tz7BuNV
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