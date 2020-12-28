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Главная Новости Общество наука и обучение Украинских учителей заставят заклеивать в учебниках текст о том, что сода лечит рак
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Украинских учителей заставят заклеивать в учебниках текст о том, что сода лечит рак

Из-за данного рецепта погибли тысячи людей, прислушавшиеся к совету

сегодня, 16:43
Автор:

Дмитрий Симоненко

Министерство образования опять оказалось в центре скандала. Известно, что в учебных материалах по химии для девятого класса, выпуска 2017 года, автор издания Савчин Н.Н. рассказывает о том, что гидрокарбонат натрия или простыми словами — сода, помогает избавиться от онкологических опухолей, аргументируя, что среда, которая образуется в водном растворе соды, способствует смерти раковых клеток. Данные утверждения абсолютно ненаучны, т.к. в организме в разных частях тела разная кислотность. Так, известно, что, например, при чрезмерных физических нагрузках появляется молочная кислота, которая повышает кислотность из-за его и возникает боль в мышцах. Также она меняется и при сильных отравлениях и кислородном голодании. Такое явление может привести и к смерти человека.

Украинских учителей заставят заклеивать в учебниках текст о том, что сода лечит рак

По требованию учебного ведомства, преподавательский состав теперь должны будут заклеить эту информацию специальными вклейками, заменив ее на данные о поваренной соли. 


Украинских учителей заставят заклеивать в учебниках текст о том, что сода лечит рак - фото 2

Украинских учителей заставят заклеивать в учебниках текст о том, что сода лечит рак - фото 3


Ранее "Комментарии" писали о том, что Минобразования и науки предлагаем средним учебным заведениям продолжить зимние каникулы на время локдауна, который будет введен по всей территории Украины с 8 до 24 числа следующего месяца. Главам местных департаментов образования уже направили соответствующие указания. Об этом служба по связям с общественностью ведомства. 

Кроме того, стало известно о том, что 21 декабря в Киеве и Одессе произошли протесты студентов против назначения Сергея Шкарлета главой министерства образования.  Так, известно, что в Киеве около полусотни человек в правительственном квартале бушевали, устроив "фаер-шоу". В Одессе количество протестующих было меньше — около 20 человек. 



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Источник: https://t.me/onenewsukraiine/8526
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