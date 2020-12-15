kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.12.2020

BTC/USD

19489.07

ETH/USD

588.35

LTC/USD

82.14

НБУ 15.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение МОН предлагает школам продлить каникулы на время январского локдауна
commentss НОВОСТИ Все новости

МОН предлагает школам продлить каникулы на время январского локдауна

Ведомство опирается на требование ЗУ "О среднем образовании"

сегодня, 19:59
Автор:

Дмитрий Симоненко

Минобразования и науки предлагаем средним учебным заведениям продолжить зимние каникулы на время локдауна, который будет введен по всей территории Украины с 8 до 24 числа следующего месяца. Главам местных департаментов образования уже направили соответствующие указания. Об этом служба по связям с общественностью ведомства. В Министерстве ссылаются на запрет посещать школы как государственной так и частной видов собственности, поэтому учреждения могут на это время отпустить учеников на отдых.

МОН предлагает школам продлить каникулы на время январского локдауна

"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании", — говорится в заявлении пресс-службы.

Также известно, что МОН просит администрации учебных заведений организовать в этот период обучение в дистанционной форме, используя ресурс "Всеукраинская школа онлайн".

Ранее "Комментарии" писали о том, что Министерство образования и науки Украины запустило портал "Всеукраинская школа онлайн". По словам исполняющего обязанности  министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, платформа необходима для всех участников учебного процесса в условиях дистанционного и смешанного обучения при пандемии. 

Кроме того, порталу стало известно, что недавно Кабинет Министров Украины утвердил, что 8 января на территории страны начнет действовать ужесточенный карантин. Но все будет зависеть от количества новых случаев заболевания коронавирусом. Если украинцы начнут активнее болеть COVID-19, то карантинные ограничения введут и раньше. А могут и вовсе перенести на февраль. Об этом сказал Министр здравоохранения Максим Степанов. Он считает, что если локдаун не начнет действовать в январе, как планируется, то его будут экстренно вводить в феврале. Это произойдет при условии большого роста количества больных.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-nadalo-rekomendaciyi-dlya-shkil-u-zvyazku-z-posilennyam-karantinnih-obmezhen-8-24-sichnya
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ