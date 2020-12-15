МОН предлагает школам продлить каникулы на время январского локдауна

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Дмитрий Симоненко
Минобразования и науки предлагаем средним учебным заведениям продолжить зимние каникулы на время локдауна, который будет введен по всей территории Украины с 8 до 24 числа следующего месяца. Главам местных департаментов образования уже направили соответствующие указания. Об этом служба по связям с общественностью ведомства. В Министерстве ссылаются на запрет посещать школы как государственной так и частной видов собственности, поэтому учреждения могут на это время отпустить учеников на отдых.
Также известно, что МОН просит администрации учебных заведений организовать в этот период обучение в дистанционной форме, используя ресурс "Всеукраинская школа онлайн".
Ранее "Комментарии" писали о том, что Министерство образования и науки Украины запустило портал "Всеукраинская школа онлайн". По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, платформа необходима для всех участников учебного процесса в условиях дистанционного и смешанного обучения при пандемии.
Кроме того, порталу стало известно, что недавно Кабинет Министров Украины утвердил, что 8 января на территории страны начнет действовать ужесточенный карантин. Но все будет зависеть от количества новых случаев заболевания коронавирусом. Если украинцы начнут активнее болеть COVID-19, то карантинные ограничения введут и раньше. А могут и вовсе перенести на февраль. Об этом сказал Министр здравоохранения Максим Степанов. Он считает, что если локдаун не начнет действовать в январе, как планируется, то его будут экстренно вводить в феврале. Это произойдет при условии большого роста количества больных.
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