В Украине запустили платформу "Всеукраинская школа онлайн"

Министерство образования и науки Украины запустило портал "Всеукраинская школа онлайн". По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, платформа необходима для всех участников учебного процесса в условиях дистанционного и смешанного обучения при пандемии.

Также политик подчеркивает, что теперь украинское образование станет доступным и учащимся в ОРДЛО, и тем, кто проживает вне территории Украины.

Известно, что платформа содержит программу обучения на восемнадцать предметов для средней и старшей школы. На сайте присутствуют как видеоуроки и тексты, так и материалы для самоподготовки.

Ранее "Комментарии" писали о том, что через несколько лет Украина может столкнуться с нехваткой педагогических работников в учреждениях профобразования. По данным аудита профобразования, средний возраст преподавателя в Украине составляет 47-48 лет. Наименьший средний возраст зафиксирован в Ровенской области (45,6 лет), а наибольший — в Одесской (48,7 лет). В МОН говорят, что если тенденция будет сохраняться, то через несколько лет страна столкнется с дефицитом педагогических работников.

Кроме того, порталу стало известно, что сайт мирового исследования ценностей обнаружил значительную долю необразованных людей в Украине. Об этом говорит Украинский центр европейской политики. Также на сайте можно просмотреть все результаты исследований. В опросе принимали участие граждане со всей страны. В целом они должны были ответить на 300 вопросов для измерения ценностей и взглядов относительно гендера, семьи, религии, бедности, образования, здравоохранения, безопасности, толерантности, доверия и тому подобное.





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