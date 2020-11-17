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Около 14% украинцев - необразованные

Мировое исследование ценностей определило позитивные и негативные тенденции украинцев

сегодня, 10:40
Автор:

Кириєнко Анна

Сайт мирового исследования ценностей обнаружил значительную долю необразованных людей в Украине. Об этом говорит Украинский центр европейской политики. Также на сайте можно просмотреть все результаты исследований.

Около 14% украинцев - необразованные

Фото: baltnews

В опросе принимали участие граждане со всей страны. В целом они должны были ответить на 300 вопросов для измерения ценностей и взглядов относительно гендера, семьи, религии, бедности, образования, здравоохранения, безопасности, толерантности, доверия и тому подобное.

По сравнению с 2011 годом (именно тогда делалось прошлое исследования), у украинцев наблюдается снижение доверия к большинству государственных институтов, готовности голосовать на выборах, частоты осуждения гражданами насилия. Впрочем, выросли случаи ксенофобии и распространенность гендерных стереотипов.

Несмотря на некоторые печальные цифры, Украина может гордиться тем, что ее народ увеличил число счастливых людей до 78,3%. Выросла и доля людей с хорошим здоровьем и самооценкой: с 37% до 45,4%. Уменьшилось количество украинцев, недовольных своими зарплатами. Увеличилось и количество толерантных людей к различным факторам и социальным явлениям.

Мировое исследования ценностей подытожил, что украинское общество характеризуется противоречивым и очень медленным отходом от постсоветских ориентаций в сферах развития государственного и политического устройства, экономики, формирования взаимоотношений. Но Украина четко задекларировала европейский путь развития, по которому постепенно идет.

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Источник: http://ucep.org.ua/doslidzhennya/world-values-survey-2020-in-ukraine.html
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