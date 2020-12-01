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МОН бьет тревогу: заведения профобразования ждет кадровый голод

В МОН сообщили, почему учреждениям профобразования в Украине в будущем будет не хватать преподавателей

сегодня, 14:30
Автор:

Таисия Ерохина

За несколько лет Украина может столкнуться с нехваткой педагогических работников в учреждениях профобразования. Об этом сообщает Telegram канал МОН "Монограм".

МОН бьет тревогу: заведения профобразования ждет кадровый голод

Фото из открытых источников

По данным аудита профобразования, средний возраст преподавателя в Украине составляет 47-48 лет. Наименьший средний возраст зафиксирован в Ровенской области (45,6 лет), а наибольший — в Одесской (48,7 лет). В МОН говорят, что если тенденция будет сохраняться, то через несколько лет страна столкнется с дефицитом педагогических работников.

На ситуацию повлияли следующие факторы. Во-первых, работу преподавателя в училище не считают очень престижной из-за негативных стереотипов относительно профобразования. Как показало исследование, проведенное в июне этого года, только 56% респондентов считают профобразование престижным или, вероятнее, престижным, тогда как 40% — непрестижным или, скорее, непрестижным.

Во-вторых, речь идет о низком уровне заработной платы. Отмечается, что опытный мастер производственного обучения, работая по профессии, которую преподает, может заработать вдвое больше зарплаты преподавателя.

Кроме того, добавляют проблем неудовлетворительные условия труда: устаревшее оборудование и ремонт, отсутствие расходных материалов.

В следующем году МОН предложит преподавателям учреждений профобразования новые программы стажировки и обещает работать над улучшением условий их работы. Отмечается и о планах постепенно повысить оклад педагогов таких учреждений.

Напомним, правительство Украины в очередной раз перенесло на 2022 год существенное повышение минимальной заработной платы педагогов. Было отсрочено постановление, которое устанавливало минимальную ставку преподавательского состава школ в размере трех минимальных прожиточных минимумов с 1 января 2021 года. Размер МПМ устанавливается ежегодно главным финансовым законом страны.


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Источник: https://t.me/UAmonogram/956
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