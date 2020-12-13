Локдаун в Украине могут перенести на февраль - глава Минздрава

Недавно Кабинет Министров Украины утвердил, что 8 января на территории страны начнет действовать ужесточенный карантин. Но все будет зависеть от количества новых случаев заболевания коронавирусом.

когда введут локдаун в Украине (фото из открытых источников)

Если украинцы начнут активнее болеть COVID-19, то карантинные ограничения введут и раньше. А могут и вовсе перенести на февраль. Об этом сказал Министр здравоохранения Максим Степанов. Он считает, что если локдаун не начнет действовать в январе, как планируется, то его будут экстренно вводить в феврале. Это произойдет при условии большого роста количества больных.

Вместе с этим, Степанов отметил, что в Украине, по сравнению с другими странами, карантин будет не жестким. Например, во Франции люди могли выходить из дома только по специальной форме, и в других странах действовал комендантский час. Вот такие меры, по его словам, действительно похожи на настоящий локдаун.

Министр здравоохранения отметил, что карантин в Украине решили не вводить в декабре, потому что этот месяц важен для экономики, в частности, торговли.

Напомним, во время заседания правительство Украины решило, что с 8 по 24 января на территории страны будут действовать "зимние каникулы ради безопасности". На этот период закрываются школы, детские сады, рестораны, кафе (можно только вынос и доставку), салоны красоты, ТРЦ, кинотеатры, фитнес клубы, а также запрещаются различные массовые мероприятия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с 16 декабря страна переходит на жесткий карантин. Ожидается, что ограничения продляться до 10 января.

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