kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

17901.89

ETH/USD

545.54

LTC/USD

71.53

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января
commentss НОВОСТИ Все новости

Локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января

Стало известно, по каким причинам локдаун в Украине могут ввести раньше положенной даты

сегодня, 10:03
Автор:

Мокрик Анастасия

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования ВР Михаил Радуцкий сообщил, что локдаун в Украине может начаться раньше 8 января. Такое заявление он сделал во время прямого эфира программы "Право на власть". 

Локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января

ФОТО: Из открытых источников

По словам Михаила, если ситуация в стране начнет резко ухудшаться, то ждать конкретно 8 января никто не будет. Если, к примеру, за неделю до положенной даты заболеваемость на Covid-19 возрастет, власть будет назначать новую дату начала жесткого карантина.  У правительства будет целых 8 дней, чтобы наблюдать за положением и в случае резкого увеличения числа заболевших сразу же принять меры.

Эпидемиологи прогнозируют, что после католического Рождества, Нового Года и Рождества ситуация, как раз таки, станет хуже. И именно 8 января будет пиковой нагрузкой, возникшей в результате ослабления на новогодние праздники. 

Киевская школа экономики также сделала прогноз по количеству новых заболевших коронавирусом в сутки  после окончания праздников. Так, ежедневно эти цифры будут варьироваться от 20 до 30 тысяч заболевших. Стоит отметить, что до конца текущего года ожидается 16-17 тысяч больных за сутки. По словам Радуцкого, такую нагрузку медицинская система сможет осилить. 

Напомним,  что с 8 по 24 января в Украине будет запрещена работа кафе, баров, ресторанной, кинотеатром, театров, фитнес клубов, спортивных залов, бассейнов, ТРЦ, салонов красоты. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, будут ли работать КПВВ во время локдауна в январе, а также о том, каких результатов ожидают от январского локдауна.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vHKxhV_Qdno&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ