Локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования ВР Михаил Радуцкий сообщил, что локдаун в Украине может начаться раньше 8 января. Такое заявление он сделал во время прямого эфира программы "Право на власть".

ФОТО: Из открытых источников

По словам Михаила, если ситуация в стране начнет резко ухудшаться, то ждать конкретно 8 января никто не будет. Если, к примеру, за неделю до положенной даты заболеваемость на Covid-19 возрастет, власть будет назначать новую дату начала жесткого карантина. У правительства будет целых 8 дней, чтобы наблюдать за положением и в случае резкого увеличения числа заболевших сразу же принять меры.

Эпидемиологи прогнозируют, что после католического Рождества, Нового Года и Рождества ситуация, как раз таки, станет хуже. И именно 8 января будет пиковой нагрузкой, возникшей в результате ослабления на новогодние праздники.

Киевская школа экономики также сделала прогноз по количеству новых заболевших коронавирусом в сутки после окончания праздников. Так, ежедневно эти цифры будут варьироваться от 20 до 30 тысяч заболевших. Стоит отметить, что до конца текущего года ожидается 16-17 тысяч больных за сутки. По словам Радуцкого, такую нагрузку медицинская система сможет осилить.

Напомним, что с 8 по 24 января в Украине будет запрещена работа кафе, баров, ресторанной, кинотеатром, театров, фитнес клубов, спортивных залов, бассейнов, ТРЦ, салонов красоты.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, будут ли работать КПВВ во время локдауна в январе, а также о том, каких результатов ожидают от январского локдауна.

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